Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

16 декември 2025, 16:36
Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството
„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията
Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни
Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър
В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите
Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени
Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк
Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Ж ена е разкритикувана като „егоцентрична“ и „безчувствена“, след като стартира кампания в GoFundMe за замяна на чанта, която  е изгубила по време на хаоса на стрелбата на плажа Бонди, предаде The Sun

Тара Бърнс е била на плажа, 14 декември, в неделя, празнувайки петия рожден ден на дъщеря си, когато се развива нападението. 

Предполагаемият нападател Навид Акрам, на 24 години, заедно с баща си Саджид, на 50 години, са открили огън по цивилни, като стрелбата е убила 16 души и е ранила 42.

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Бърнс, майка на две деца от Бонди-Джънкшън, казва, че чантата и телефонът ѝ са изчезнали при опита за бягство.

След инцидента тя създава кампания в GoFundMe с молба за 500 долара.

Парите, каза тя, ще ѝ помогнат да замени документите си за самоличност и мобилния си телефон.

Тя написа на страницата за набиране на средства: „Децата ми и аз празнувахме петия рожден ден на дъщеря ми на плажа Бонди вчера. При бързането да напуснем в ужасяващата бъркотия, изгубих чантата и телефона си.“

„Точно преди Коледа това е голямо финансово бреме за мен като самотна майка.“

„Всякакви дарения, големи или малки, за да ми помогнат да заменя документите си за самоличност и телефона си, биха били много ценени, благодаря ви любезно.“

Досега кампанията е получила само едно дарение от 20 долара.

Но не липсата на дарения предизвика възмущение, а самата кампания за набиране на средства.

Един потребител на TikTok определи Бърнс като „егоцентрична“ и „безчувствена“, обвинявайки я, че пропуска по-голямата картина.

Друга жена каза, че е попаднала на страницата, докато се е опитвала да дари на жертвите от трагедията на Бонди Бийч.

„Този човек е загрижен за изгубването на чантата си по време на масова терористична атака, и не само това, тя е достатъчно загрижена, за да създаде страница в GoFundMe, така че всички ние да можем да я подкрепим. Какво става?“, каза тя във видео в TikTok.

„В момента в Бонди има продължаваща катастрофа. Хора буквално са загубили живота си. Семейства са загубили своите близки, а тази жена е загрижена за чантата си.“

„Сериозно, нямам думи.“

Видеото бързо разпали ожесточен дебат в социалните мрежи. Някои се съгласиха, че кампанията е напълно неподходяща.

„Изгубването на чанта е доста незначително в сравнение със загубата на живот“, пише един човек.

„Междувременно мнозина се борят да намерят пари за погребения“, добави друг.

Но други се притекоха в защита на Бърнс.

Те твърдят, че състраданието трябва да е на първо място – особено толкова близо до Коледа.

„Знаете, ли че тя е жертва? Тя беше на стрелбата. Ти не беше“, каза един коментатор.

„Вероятно и тя е прескачала мъртви тела. Почти е Коледа – тя е загубила хиляди. Защото е била в терористична атака.“

Други подкрепиха същото мнение.

„Разбирам, че това очевидно не е от най-голямо значение, но истинските австралийци – независимо от гражданство/религия – се обединяват в такива моменти“, написа друг.

„Ние не седим в интернет, за да критикуваме други хора, които току-що са преживели изключително травматично събитие – истината е, че не познаваш историята на тази жена... кой от нас има право да съди така или иначе.“

Друга самотна майка също се включи, казвайки, че критиката е преминала границата.

„Да критикуваш някого за това, че моли за помощ, защото други хора са преживели по-лошо, всъщност е отвратително“, написа тя.

„Като самотна майка, която сама в момента се бори, ако изгубя телефона и портфейла и чантата си, няма да съм в ситуация, в която да мога да си позволя или да си върна някое от тези неща.“

Единият стрелец, Саджид, е починал, след като е бил прострелян, докато се е криел на пешеходен мост заедно със сина си по време на това, което се превърна в най-смъртоносната масова стрелба в Австралия за 30 години.

Навид е бил прострелян многократно от полицията и му е била оказана животоспасяваща CPR на място, преди да бъде откаран в болница.

Той е бил поставен в кома, но се е събудил по-рано вторник, 15 декември, според източници от полицията на Нов Южен Уелс.

Австралийски медии съобщават, че разследващите сега са до неговото легло и разговарят с убиеца.

Властите смятат, че двамата са пътували до Филипините, за да получат „военно обучение“, преди да се върнат в Австралия. Също така се твърди, че са били мотивирани от идеологията на "Ислямска държава", според министър-председателя Антъни Албанезе.

Полицията разглежда „самоделни“ знамена на групировката "Ислямска държава" и импровизирани взривни устройства, открити от превозно средство, използвано от стрелците.

Най-младата жертва е 10-годишната Матилда, докато най-възрастната е 87 г.

Бяха идентифицирани трима посетители на плажа, които са се опитали да спрат нападателите. Кадри показват Ахмед ал Ахмед, на 43 години, който изтръгва пушка от ръцете на един от стрелците и го поваля на земята.

Докато Ахмед насочва пистолета към вече невъоръжения нападател, той е прострелян пет пъти и откаран в болница, където се възстановява след операция.

Отделни кадри заснеха семейна двойка, изправена срещу Саджид на оживен път. Борис и София Гурман, на 69 години, бяха смъртоносно простреляни. 

Източник: The Sun    
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
