Мбапе осъди „Пари Сен Жермен“ за 60 милиона евро

Ф ренският шампион „Пари Сен Жермен“ е осъден да плати повече от 60 милиона евро на бившия си футболист Килиан Мбапе, съобщи агенция „Ройтерс“.

Парижки съд реши, че Мбапе трябва да получи неизплатените си заплати в размер на 60 милиона евро, след като първоначално претендираше за 263 милиона от бившия си клуб.

26-годишният нападател поиска деветцифрената сума, след като напусна клуба в посока „Реал Мадрид“ през миналото лято. До момента французинът беше получил само част от дължимото, но след днешното съдебно решение ще му бъде изплатен остатъкът.

„Доволни сме от това решение. Това може да се очаква, когато има неизплатени заплати“, каза адвокатът на Мбапе - Фредерик Касеро.

Откакто пристигна в испанската столица Килиан Мбапе има 70 гола в 81 мача за „кралския клуб“ и стана играч на месеца в испанското първенство три пъти.