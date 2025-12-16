Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Е вропейската комисия представи първи по рода си европейски план за жилищно настаняване на достъпни цени. Целта на инициативата е да отговори на една от най-неотложните нужди на европейските граждани: достъп до устойчиви и качествени жилища на достъпни цени.

"Със средно увеличение на цените на жилищата с повече от 60% и на наемите с повече от 20% през последните десет години милиони европейци се борят да намерят жилище, което могат да си позволят. Засягайки трудовата мобилност, достъпа до образование и създаването на семейства, жилищната криза възпрепятства както конкурентоспособността на икономиката на ЕС, така и нашето социално сближаване", посочват от ЕК.

Планът е насочен към увеличаване на предлагането на жилища, стимулиране на инвестициите и реформите, справяне с краткосрочното отдаване под наем в райони, където това създава проблеми, и подкрепа за най-засегнатите хора.

В плана се предлагат мерки за по-продуктивен и иновативен сектор на строителството и санирането, с които ще се преодолее несъответствието между предлагането и търсенето на жилища чрез Европейската стратегия за жилищно строителство.