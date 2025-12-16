Свят

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Зеленски: Путин изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец

16 декември 2025, 19:45
Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана
Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения
Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството
„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията
Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни
Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър
В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите
Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

У крайна и още 34 държави официално одобриха днес планове за създаване на орган, който да изплаща обезщетения за щетите, нанесени на Украйна от руската инвазия, предаде "Асошиейтед прес". Все още остава неясно откъде ще дойдат средствата.

Украинският президент Володимир Зеленски каза пред европейските лидери, събрали се в Хага, че се надява на силна международна подкрепа, за да може "всички щети, причинени от войната, да бъдат възстановени".

Комисията ще бъде създадена с посредничеството на Съвета на Европа. Тя ще позволи на украинците да търсят обезщетение за "щети, загуби или наранявания", причинени от Русия от началото на инвазията през февруари 2022 г.

Съветът на Европа създава Регистър на щетите от войната в Украйна

Съветът на Европа настоява Русия да плати за това, но няма ясен механизъм за принуждаване на Москва. Едно от предложенията е да се използват замразените руски активи в Европа, оценявани на десетки милиарди долари.

"Агресорът трябва да плати", заяви Зеленски по-рано днес пред нидерландския парламент.

Вчера той участва в мирни преговори в Берлин с американския специален пратеник Стив Уиткоф, зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и германския канцлер Фридрих Мерц. Зеленски изрази готовност да се откаже от стремежа на страната си към членство в НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност, но отхвърли натиска от САЩ за териториални отстъпки на Русия.

"Тези гаранции за сигурност са възможност да се предотврати нова вълна на руската агресия", каза той пред журналисти. "И това вече е компромис от наша страна", добави той.

Ще има ли коледно примирие между Украйна и Русия, Кремъл с коментар

35 държави подкрепиха създаването на международна комисия за компенсации, но сега трябва да бъде ратифициран договорът за това – процес, който обикновено изисква одобрение от националния парламент. Подкрепата на този етап е безпрецедентна, като се има предвид, че това е все още начален етап на договор на Съвета на Европа, отбелязва АП.

Комисията ще разглежда претенциите, подадени към работещия регистър, който беше създаден на среща на Съвета на Европа през 2023 г. До момента са подадени около 80 000 молби за обезщетения. Регистърът се намира в Хага.

Върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас съобщи на пресконференция, че ЕС ще отпусне 1 милион евро за финансиране на работата на комисията. Предполага се, че са необходими приблизително 3,5 млн. евро.

Много от държавите, които подкрепят комисията, подкрепят и създаването на нов международен съд под егидата на Съвета на Европа за разследване на висши руски служители във връзка с войната в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в реч пред нидерландския парламент днес, че Русия губи по около 30 000 души убити месечно, но руският президент Владимир Путин не се интересува, защото вярва само във властта и в парите, предаде "Укринформ".

"Путин не вярва в хората. Той вярва само във властта и в парите. Той изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец. Не ранени, 30 000 убити всеки месец. Имаше месец, в който бяха убити 25 000 руснаци. През друг месец – 31 000", заяви Зеленски.

Той добави, че има видеоклипове от дронове, които потвърждават броят убитите.

Русия твърди, че е установила пълен контрол над Купянск; Украйна отрича

"Руските щурмове винаги са изключително кървави, но Путин не се интересува. Руснаците не броят убитите си, но броят всеки долар, всяко евро, което загубят. Ето защо е необходимо силно решение за руските пари. Тези средства трябва да работят за отбраната срещу Русия", подчерта Зеленски и призова Нидерландия да подкрепи решение за предоставяне на замразените руски активи на Украйна.

След срещата между президента на Молдова Мая Санду и президента на Украйна Володимир Зеленски в Хага бе съобщено, че Молдова и Украйна ще напредват едновременно и в тясна координация по пътя към членство в Европейския съюз, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. 

"В Хага се срещнах с президента на Молдова Мая Санду. Обсъдихме възможните направления за партньорство и се договорихме за бъдещи контакти. В същото време говорихме за усилията за мир, сигурност и възстановяване на Украйна след края на войната. Подчертах необходимостта от поддържане на натиск върху Русия и противодействие на всички възможни заплахи. Един от важните въпроси бе нашият съвместен път към членство в ЕС. Съгласихме се, че бъдещият напредък за Украйна и Молдова трябва да бъде постигнат едновременно и в тясна координация," заяви Зеленски.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да предоставят на Киев подкрепа на терен, предаде Укринформ. 

Зеленски обяви това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Дик Схоф в Хага, но отказа да разкрие подробности.

"Знаете, че в коалицията на желаещите имаме над 30 страни и всяка от тях вече има разбиране за своята роля или за обема си на доставки. Някои са готови да предоставят само разузнавателна информация, други са готови да изпратят военнослужещи в Украйна", посочи Зеленски, като добави, че всичко това е описано в приет от коалицията документ. Украинският лидер обаче подчерта, че съюзническите държави са се разбрали да не правят този документ публично достояние. 

"Това бе съвместно решение, което означава, че след тази фаза ние ще сме готови и вие ще разберете какво може да предостави всяка една страна", продължи Зеленски. 

По-рано днес "Укринформ" предаде, че британският премиер Киър Стармър е заявил, че коалицията на желаещите е подготвила военни планове за гарантиране на сигурността на Украйна по въздух, море и суша и за засилване на способностите на украинската армия. 

Украйна се нуждае от "правно обвързващи ангажименти", каза още Зеленски на днешната пресконференция. "Има много въпроси за това как можем да получим защита, без да сме член на НАТО", добави той, цитиран от ДПА. 

Зеленски също така заяви, че страната му има трудности да покрие финансовите си нужди и че е от решаващо значение ЕС да вземе решение за използването на замразените руски активи. "Не виждам никаква възможност да останем силни без тази подкрепа", каза Зеленски, цитиран от "Ройтерс". 

По думите на Зеленски преговорите със САЩ ще продължат в Маями, като в този кръг от консултации се очаква и отговор от руска страна. Украинският президент отбеляза, че няма да присъства на преговорите в Маями. 

Той изрази напрегнат и предпазлив оптимизъм във вторник относно предложените гаранции за бъдещата сигурност на Украйна, стига те да бъдат детайлизирани и потвърдени от Конгреса на САЩ. Но това, което би могло да ги направи приемливи за Украйна, предположи Зеленски, би накарало Русия да ги отхвърли, предава "Ню Йорк Таймс".

Украинският президент заяви, че гаранциите за сигурност от Европа и Съединените щати са предварително условие страната му да направи каквито и да било териториални отстъпки. Той определи такъв вид сделка като „болезнен“ компромис, на който все още не се е съгласил.

Източник: БТА, NYT    
Руска инвазия Членство в ЕС Володимир Зеленски Съвет на Европа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Зеленски: Агресорът трябва да плати

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Според него причината за отстраняването му е, че е говорил открито и публично

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Свят Преди 3 часа

Сиярто заяви по-рано, че до края на ноември в Унгария са пристигнали 7 милиарда кубически метра руски газ

Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Любопитно Преди 4 часа

Дилън Броснан, най-големият син на Пиърс Броснан, уверено излиза от сянката на известния си баща, утвърждавайки се като модел с характерен ретро стил, музикант и актьор с участия в киното и телевизията, докато редовно привлича внимание и с публичните си появи редом до холивудската звезда

БСП се обяви против концесия или приватизация на "Топлофикация София"

БСП се обяви против концесия или приватизация на "Топлофикация София"

България Преди 4 часа

Според Таков, решението днес минава през диалог с държавата

Мбапе осъди „Пари Сен Жермен“ за 60 милиона евро

Мбапе осъди „Пари Сен Жермен“ за 60 милиона евро

Свят Преди 4 часа

Откакто пристигна в испанската столица Килиан Мбапе има 70 гола в 81 мача

Оставиха за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя

Оставиха за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя

България Преди 4 часа

Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева

Русия забрани „Дойче веле”

Русия забрани „Дойче веле”

Свят Преди 4 часа

Телевизионният оператор вече беше обявен за „чуждестранен агент“

Иззеха нотариални актове, злато, долари и 400 000 евро в София

Иззеха нотариални актове, злато, долари и 400 000 евро в София

България Преди 4 часа

СГП, МВР и ДАНС удариха организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик на наркотици

<p>24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само&nbsp;Зафиров остава</p>

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само председателят Атанас Зафиров остава

България Преди 4 часа

<p>ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Тръмп</p>

ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Доналд Тръмп

Свят Преди 5 часа

Медията се извини на Тръмп през ноември, но отхвърли исканията му за обезщетение и не се съгласи, че има „основание за иск за клевета“.

Невена Видакович, генерален мениджър и изпълнителен директор на Merck България

Когато науката говори на разбираем език: Merck и силата на информираното общество

Любопитно Преди 5 часа

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

България Преди 5 часа

В заседанието участваха 12 съдии и определенията са приети единодушно

В "Люлин", София: Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!

В "Люлин", София: Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!

България Преди 5 часа

Обвиняемият е нанесъл три телесни повреди на съпругата си

От ЕП обясниха защо искат имунитета на Илхан Кючюк

От ЕП обясниха защо искат имунитета на Илхан Кючюк

Свят Преди 5 часа

От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води въпросното разследване – в София или в Брюксел

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Свят Преди 6 часа

Нападателят е арестуван

6 признака на деменция, проявени в средна възраст

6 признака на деменция, проявени в средна възраст

Любопитно Преди 6 часа

Очаква се новите случаи на деменция да достигнат 1 милион годишно до 2060 г., ако не бъдат предприети значителни мерки

