Зеленски: Агресорът трябва да плати

У крайна и още 34 държави официално одобриха днес планове за създаване на орган, който да изплаща обезщетения за щетите, нанесени на Украйна от руската инвазия, предаде "Асошиейтед прес". Все още остава неясно откъде ще дойдат средствата.

Украинският президент Володимир Зеленски каза пред европейските лидери, събрали се в Хага, че се надява на силна международна подкрепа, за да може "всички щети, причинени от войната, да бъдат възстановени".

Комисията ще бъде създадена с посредничеството на Съвета на Европа. Тя ще позволи на украинците да търсят обезщетение за "щети, загуби или наранявания", причинени от Русия от началото на инвазията през февруари 2022 г.

Съветът на Европа създава Регистър на щетите от войната в Украйна

Съветът на Европа настоява Русия да плати за това, но няма ясен механизъм за принуждаване на Москва. Едно от предложенията е да се използват замразените руски активи в Европа, оценявани на десетки милиарди долари.

"Агресорът трябва да плати", заяви Зеленски по-рано днес пред нидерландския парламент.

Вчера той участва в мирни преговори в Берлин с американския специален пратеник Стив Уиткоф, зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и германския канцлер Фридрих Мерц. Зеленски изрази готовност да се откаже от стремежа на страната си към членство в НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност, но отхвърли натиска от САЩ за териториални отстъпки на Русия.

"Тези гаранции за сигурност са възможност да се предотврати нова вълна на руската агресия", каза той пред журналисти. "И това вече е компромис от наша страна", добави той.

35 държави подкрепиха създаването на международна комисия за компенсации, но сега трябва да бъде ратифициран договорът за това – процес, който обикновено изисква одобрение от националния парламент. Подкрепата на този етап е безпрецедентна, като се има предвид, че това е все още начален етап на договор на Съвета на Европа, отбелязва АП.

Комисията ще разглежда претенциите, подадени към работещия регистър, който беше създаден на среща на Съвета на Европа през 2023 г. До момента са подадени около 80 000 молби за обезщетения. Регистърът се намира в Хага.

Върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас съобщи на пресконференция, че ЕС ще отпусне 1 милион евро за финансиране на работата на комисията. Предполага се, че са необходими приблизително 3,5 млн. евро.

Много от държавите, които подкрепят комисията, подкрепят и създаването на нов международен съд под егидата на Съвета на Европа за разследване на висши руски служители във връзка с войната в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в реч пред нидерландския парламент днес, че Русия губи по около 30 000 души убити месечно, но руският президент Владимир Путин не се интересува, защото вярва само във властта и в парите, предаде "Укринформ".

"Путин не вярва в хората. Той вярва само във властта и в парите. Той изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец. Не ранени, 30 000 убити всеки месец. Имаше месец, в който бяха убити 25 000 руснаци. През друг месец – 31 000", заяви Зеленски.

Той добави, че има видеоклипове от дронове, които потвърждават броят убитите.

"Руските щурмове винаги са изключително кървави, но Путин не се интересува. Руснаците не броят убитите си, но броят всеки долар, всяко евро, което загубят. Ето защо е необходимо силно решение за руските пари. Тези средства трябва да работят за отбраната срещу Русия", подчерта Зеленски и призова Нидерландия да подкрепи решение за предоставяне на замразените руски активи на Украйна.

След срещата между президента на Молдова Мая Санду и президента на Украйна Володимир Зеленски в Хага бе съобщено, че Молдова и Украйна ще напредват едновременно и в тясна координация по пътя към членство в Европейския съюз, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

"В Хага се срещнах с президента на Молдова Мая Санду. Обсъдихме възможните направления за партньорство и се договорихме за бъдещи контакти. В същото време говорихме за усилията за мир, сигурност и възстановяване на Украйна след края на войната. Подчертах необходимостта от поддържане на натиск върху Русия и противодействие на всички възможни заплахи. Един от важните въпроси бе нашият съвместен път към членство в ЕС. Съгласихме се, че бъдещият напредък за Украйна и Молдова трябва да бъде постигнат едновременно и в тясна координация," заяви Зеленски.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да предоставят на Киев подкрепа на терен, предаде Укринформ.

Зеленски обяви това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Дик Схоф в Хага, но отказа да разкрие подробности.

"Знаете, че в коалицията на желаещите имаме над 30 страни и всяка от тях вече има разбиране за своята роля или за обема си на доставки. Някои са готови да предоставят само разузнавателна информация, други са готови да изпратят военнослужещи в Украйна", посочи Зеленски, като добави, че всичко това е описано в приет от коалицията документ. Украинският лидер обаче подчерта, че съюзническите държави са се разбрали да не правят този документ публично достояние.

"Това бе съвместно решение, което означава, че след тази фаза ние ще сме готови и вие ще разберете какво може да предостави всяка една страна", продължи Зеленски.

По-рано днес "Укринформ" предаде, че британският премиер Киър Стармър е заявил, че коалицията на желаещите е подготвила военни планове за гарантиране на сигурността на Украйна по въздух, море и суша и за засилване на способностите на украинската армия.

Украйна се нуждае от "правно обвързващи ангажименти", каза още Зеленски на днешната пресконференция. "Има много въпроси за това как можем да получим защита, без да сме член на НАТО", добави той, цитиран от ДПА.

Зеленски също така заяви, че страната му има трудности да покрие финансовите си нужди и че е от решаващо значение ЕС да вземе решение за използването на замразените руски активи. "Не виждам никаква възможност да останем силни без тази подкрепа", каза Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

По думите на Зеленски преговорите със САЩ ще продължат в Маями, като в този кръг от консултации се очаква и отговор от руска страна. Украинският президент отбеляза, че няма да присъства на преговорите в Маями.

Той изрази напрегнат и предпазлив оптимизъм във вторник относно предложените гаранции за бъдещата сигурност на Украйна, стига те да бъдат детайлизирани и потвърдени от Конгреса на САЩ. Но това, което би могло да ги направи приемливи за Украйна, предположи Зеленски, би накарало Русия да ги отхвърли, предава "Ню Йорк Таймс".

Украинският президент заяви, че гаранциите за сигурност от Европа и Съединените щати са предварително условие страната му да направи каквито и да било териториални отстъпки. Той определи такъв вид сделка като „болезнен“ компромис, на който все още не се е съгласил.