Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България

П оследните два изтребителя F-16 Block 70 от първия договор с Lockheed Martin кацнаха в базата в Граф Игнатиево, съобщиха от Министерството на отбраната. Изтребителите бяха посрещнати от министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ, посочиха от военното ведомство и допълниха, че след кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС.

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

Самолетите бяха посрещнати и от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и на посолството на САЩ в България.

Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с Lockheed Martin, обясниха от Министерството на отбраната.

Първите осем български изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат представени на официална церемония в Трета авиобаза на 18 декември, информираха още от министерството. В церемонията ще участват министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Сред присъстващите ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата производител, добавиха от ведомството.

Представят официално първия F-16 Block 70

По-рано днес от Lockheed Martin обявиха, че производството на първата партида F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило. Ескадрилата F-16 Block 70 предоставя на България и Словакия възможността да осигуряват националната си противовъздушна отбрана, както и да подпомагат мисии по въздушно патрулиране на НАТО с модерен, напълно съвместим с НАТО изтребител. Изтребителите се свързват директно със системите на алианса и изпълняват същите мисии, които вече се осъществяват от операторите на F-16 в цяла Европа, пише в съобщението на компанията.