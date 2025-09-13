ФБР разследва дали убиецът на Кърк е имал съучастници

Ф БР на САЩ разследва дали убиецът на американския консервативен активист Чарли Кърк може да е имал съучастници, съобщи британският вестник „Сън“, позовавайки се на източници.

Според него агенти на ФБР изучават кадри от домофон, на които се твърди, че заподозреният Тайлър Робинсън обсъжда стрелбата малко след покушението. Както отбелязва вестникът, предния ден агенти на ФБР са разговаряли с членове на семейство, живеещо близо до кампуса на Университета на Юта, където е станала стрелбата. Именно те са предали на разследването видеозаписа, направен от домофона.

Според изданието, на него се вижда мъж, който минава покрай къщата и говори по мобилен телефон. На записа се чува как той говори за стрелбата само няколко минути след като се е случила, отбелязва „Сън“.

Според вестника служителите на реда проверяват дали видеото наистина показва Робинсън.