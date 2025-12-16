Свят

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

Актрисата разказва защо днес, повече от десетилетие след превантивната операция през 2013 г., решава да покаже на света резултатите от тази лична и съдбоносна медицинска стъпка

16 декември 2025, 12:21
А нджелина Джоли публично показва белезите си от двойната мастектомия в ново интервю за TIME France.

50-годишната носителка на „Оскар“ разказва защо днес, повече от десетилетие след превантивната операция през 2013 г., решава да покаже на света резултатите от тази лична и съдбоносна медицинска стъпка.

"Споделям тези белези с много жени, които обичам“, каза тя пред списанието. „И винаги се трогвам, когато видя други жени да споделят своите."

Актрисата допълни: „Исках да се присъединя към тях, знаейки, че TIME France ще споделя информация за здравето на гърдите, превенцията и знанията за рака на гърдата.“

Майката на Джоли – актрисата Маршелин Бертран – почина през 2007 г. на 56-годишна възраст, след като беше диагностицирана с рак. В статия за New York Times от май 2013 г., озаглавена „Моят медицински избор“, Джоли разкри, че лекарите са установили при нея наличие на „дефектен ген“ BRCA1, който значително повишава риска от развитие на рак на гърдата.

„Исках да напиша това, за да кажа на други жени, че решението да се подложа на мастектомия не беше лесно“, написа Джоли през 2013 г. „Но съм много щастлива, че го взех. Шансовете ми да развия рак на гърдата спаднаха от 87 процента на под 5 процента. Мога да кажа на децата си, че не е нужно да се страхуват, че ще ме загубят от рак на гърдата.“

През март 2015 г. актрисата съобщи, че като превантивна мярка са ѝ били отстранени и яйчниците, и фалопиевите тръби, за да се намали рискът от рак на яйчниците. В новото интервю Джоли се застъпва за това генетичният скрининг за BRCA мутациите да бъде достъпен за всяка жена.

„Всяка жена винаги трябва да може да определи собствения си път в здравеопазването и да разполага с информацията, от която се нуждае, за да прави информиран избор. Генетичното тестване и скринингът трябва да бъдат достъпни и финансово приемливи за жени с ясни рискови фактори или значителна фамилна анамнеза“, каза Джоли пред TIME France.

„Когато споделих опита си през 2013 г., целта ми беше да насърча информирания избор“, продължи актрисата. „Решенията за здравеопазване трябва да бъдат лични и жените трябва да имат информацията и подкрепата, от които се нуждаят, за да направят този избор. Достъпът до скрининг и грижи не трябва да зависи от финансовите ресурси или от мястото, където живее човек.“

Джоли участва в предстоящия филм „Couture“, режисиран от Алис Уинокур, който ще излезе по кината във Франция през февруари 2026 г. В „много личната история“ тя влиза в ролята на Максин Уокър – американска режисьорка, диагностицирана с рак на гърдата.

Пред TIME France Джоли споделя, че „винаги се е възхищавала на работата на Алис“, като я нарича „брилянтен режисьор“ с „уникален“ подход към темата за болестите.

„Твърде често филмите за женските борби – особено за рака – говорят за край и тъга, а рядко за живота“, каза актрисата. Тя допълва, че френската сценаристка и режисьорка е подходила към чувствителните теми на „Couture“ „с изключителна деликатност“.

„Трудностите, болестите и болката са част от нашето съществуване, но важното е как се справяме с тях“, казва Джоли.

„Майка ми боледуваше години наред. Една вечер, когато я питаха за химиотерапията ѝ, тя се разчувства много и ми каза, че би предпочела да говори за нещо друго; чувстваше се сякаш болестта се превръща в цялата ѝ идентичност“, продължи тя. „Обичам този филм, защото разказва история, която далеч надхвърля пътя на един болен човек – той показва живота. Именно тази светла перспектива ме докосна и ме накара да искам да изиграя тази роля.“

Пълното интервю, включващо и снимки на белезите от двойната мастектомия на Анджелина Джоли, ще бъде публикувано в първия брой на TIME France, който излиза на 18 декември.

Източник: people.com    
