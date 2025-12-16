Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Д илън Броснан, най-големият син на Пиърс Броснан и американската журналистка Кийли Шей Смит, все по-уверено се очертава като изгряваща звезда далеч отвъд света на моделството.

С внушителните си 193 сантиметра ръст и непринуден ретро стил, който диктува тенденции, той печели вниманието на модния подиум, докато уверено проправя път към актьорството, следвайки стъпките на прочутия си баща и паралелно с това изследва възможностите за музикална кариера.

28-годишният Дилън наскоро беше заснет заедно с баща си по време на непринуден обяд в Scott's – един от най-ексклузивните ресторанти в престижния квартал Мейфеър в Лондон. Младата звезда привлече погледите с визия, вдъхновена от 70-те години на миналия век – тъмносин плетен пуловер, дънки с прав крачол, кожено яке с копчета и черни ботуши Dr. Martens.

Той допълни облеклото с кръгли очила, характерната си дълга кестенява коса и фини мустаци, напомнящи за разкроените панталони и якетата с широки ревери от онази епоха – стил, който изненадващо естествено подхожда на сина на незабравимия Джеймс Бонд.

Междувременно Пиърс Броснан заложи на класическа и непреходна визия, включваща кафяво велурено сако, тъмносини панталони, риза в същия нюанс, шал в тон и семпли слънчеви очила. Верен на изтънчения си британски стил, актьорът често предпочита материи като велур и туид за публичните си появи.

Излизането на двамата се състоя в Мейфеър – един от най-престижните квартали на Лондон, често посещаван от знаменитости и популярен сред представители на киното, модата и музиката.

Многостранната кариера на Дилън Броснан

Докато се утвърждава като модел, Дилън е работил с престижни модни марки като APC, Burberry, Saint Laurent и Tommy Hilfiger. Успоредно с това той развива и музикална, и актьорска кариера.

Той е участвал във филми като „Несветата троица“ (2025), „Извън обсега“ (2024), както и в минисериала на HBO „Поправката на Синанон“ (2024). Освен това свири в инди групата Raspberry Blonde, базирана в Лос Анджелис, която предлага класически поп-рок звук и присъства на платформи като SoundCloud.

През 2022 г. Дилън и брат му Парис говориха пред E! News за отношенията си с баща си и за дебата около непотизма в Холивуд. Те споделиха, че са „благодарни“ за „благословиите“, които са им били дадени, но подчертаха стремежа си да „изковат свой собствен път“, без да разчитат на родителска помощ.

Пиърс Броснан, който участва в сериала на Netflix „The Thursday Murder Club“, наскоро разказа пред People колко се гордее с децата си. Актьорът призна, че винаги са били много близки, и определи съвместната им работа като „красиво преживяване“.

Особено по време на снимките на „Несветата троица“ – уестърн, чието действие се развива в Монтана през 1870-те години и който излезе миналия юни, където Пиърс влиза в ролята на шериф. По време на продукцията Дилън и Парис посетиха снимачната площадка и направиха дебюта си на големия екран. Пиърс си спомня с умиление за споделените сцени с тях, признавайки, че е бил едновременно благодарен и изключително горд.

Не е необичайно Пиърс Броснан да бъде виждан в компанията на сина си на публични събития. Миналия ноември дуото баща и син беше заснето в заведението „Харт“ в Мерилъбоун, където Дилън впечатли с костюм на райета, тесни дънки и черни обувки, като за първи път се появи с мустаците, които носи и днес – забележима промяна спрямо обичайния му гладко избръснат външен вид.

Двамата се появиха заедно и на наградите „Мъже на годината“ на GQ в Лондон, където Дилън отново привлече вниманието с внушителното си присъствие и уверен стил.