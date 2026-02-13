Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

И талиански всекидневник твърди, че разследващите катастрофата на Air India в Ахмедабад са стигнали до заключението, че бедствието вероятно е причинено от умишлено ръчно спиране на горивото, а не от механична повреда.

Нови данни за катастрофата на Air India

Разследващите инцидента с полет 171 на Air India в Ахмедабад от миналата година са заключили, че катастрофата не е причинена от технически дефект, а е резултат от „умишлено действие“, съобщава италианският всекидневник Corriere della Sera, цитирайки два източника, запознати с последните разговори между Ню Делхи и Вашингтон.

Източник: БТА

Общо 260 души загинаха при катастрофата, която е едно от най-тежките авиационни бедствия в страната от десетилетия.

Въпреки това, информацията на италианския вестник се основава на неназовани източници и предварителни тълкувания, а Главната дирекция на гражданската авиация (DGCA) все още не е публикувала окончателния си доклад.

Според доклада на Corriere della Sera, индийските изследователи са установили, че катастрофата от юни 2025 г., настъпила след прекъсване на подаването на гориво към двигателя, не е предизвикана от механична повреда, а от преднамерено действие. В момента длъжностните лица подготвят окончателния проект на своя доклад. Американски експерти, подпомагащи разследването, описват констатациите като „пробив“.

Нова версия за трагичния полет в Индия - депресиран пилот е разбил самолета

Самолетът Boeing 787 Dreamliner, експлоатиран от Air India, е излетял от летището в Ахмедабад, когато се разбива секунди по-късно. Общо 260 души загинаха при бедствието, включително пътници и хора в общежитие на студенти по медицина, върху което падна машината. Оцеля само един пътник.

Предварителен доклад, публикуван през юли 2025 г. от индийското Бюро за разследване на самолетни произшествия (AAIB), гласи, че моменти след излитането превключвателите за управление на горивото на самолета са били преместени от позиция „работа“ (run) в позиция „изключване“ (cut-off). Докладът на AAIB споменава и диалог в кабината. В записа от гласовото устройство се чува как единият от пилотите пита другия защо е прекъснал горивото. Другият пилот отговаря, че не го е направил. До момента правителството се въздържа от директно обвинение на пилотите за трагедията.

Въпреки това, италианският вестник, позовавайки се на свои източници, твърди, че разследващите смятат, че капитанът на самолета е изключил превключвателите за управление на горивото, което е довело до загуба на мощност и падане на самолета на земята.

Нови разкрития за самолета, разбил се в Индия

Капитан Сумит Сабхарвал е бил командир на полета, а Клайв Кундер е бил първи офицер (втори пилот).

В доклада се казва още: „Отговорностите остават неясни: основният заподозрян е капитан Сумит Сабхарвал, за когото месец след катастрофата стана ясно, че е страдал от депресия“.

След предварителните заключения на AAIB, които предизвикаха протести от асоциациите на пилотите, бащата на Сабхарвал отхвърли обвиненията, поиска ново разследване и отхвърли спекулациите относно психическото здраве на сина си. Той отрече предположенията, че лични проблеми, включително слухове за развод, са довели до тревожност или депресия.

"Няма тяга, губим мощност!": Последните думи на пилота преди катастрофата на Air India

Според Corriere della Sera, окончателният доклад от разследването се очаква да включва и препоръки за постоянна психологическа оценка и мониторинг на психичното здраве на пилотите.

В седмиците след катастрофата бяха изказани множество теории - от техническа неизправност до човешка грешка. С течение на времето разследващите са стеснили фокуса си върху превключвателите за управление на горивото в кабината.

В последните секунди контролният лост на първия офицер Клайв Кундер е бил поставен в режим за набиране на височина, докато този на капитана е останал неподвижен. Разследващите са установили, че левият двигател е бил изключен преди десния. Капитанът седи от лявата страна.

Предварителната техническа оценка, базирана на данни от черната кутия, изключва механична повреда и вместо това сочи към ръчно преместване на превключвателите, които регулират запалването и спирането на двигателите.

Депресия ли е причината за катастрофата със самолета на Air India?

Бюрото за разследване на самолетни произшествия (AAIB) в четвъртък определи като „неправилни и спекулативни“ твърденията, публикувани в Corriere della Sera, с мотива, че разследването на катастрофата на полет AI-171 на Air India е приключило. Централната агенция заяви, че проверката по случая все още е в ход и не са направени финални изводи.