"Няма тяга, губим мощност!": Последните думи на пилота преди катастрофата на Air India

П илотът на катастрофиралия самолет на Air India е изпратил отчаян сигнал за бедствие, предупреждавайки, че машината „губи мощност“, само секунди преди фаталния сблъсък със сграда, при който загинаха най-малко 260 души. Експерти изразиха притеснения, че клапите на крилата „не изглеждали правилно“, докато издирването на втората черна кутия продължава.

Boeing 787-8 Dreamliner, изпълняващ полет до Лондон, се разби в оживен жилищен квартал само секунди след излитането си от летище Ахмедабад в четвъртък сутринта, отнемайки живота на всички пътници, с изключение на един.

Капитан Сумийт Сабхарвал, с над 8200 часа летателен опит, отчаяно е извикал: „Мейдей... няма тяга, губим мощност, не можем да се издигнем“, миг преди самолетът да се разбие в жилищна сграда. Air India по-късно потвърди, че 241 от 242-ма души на борда на полет AI171 са загинали.

Единственият оцелял, британският гражданин Вишваш Кумар Рамеш, пътуващ с брат си, разказва, че си спомня „силен шум... след което самолетът се разби“.

Самолетът се е намирал на височина не повече от 120 метра, когато двамата опитни пилоти очевидно са загубили мощност и в двата двигателя. Последвали са 17 мъчителни секунди, в които те са се опитвали да си възвърнат контрола, преди самолетът да се разбие в медицински колеж, пълен с лекари, предизвиквайки експлозия и огнено кълбо, издигащо се в небето.

Показани видеозаписи разкриват съдбоносните последни мигове на самолета, който бързо губи височина и скорост, на фона на аларми и хаос в пилотската кабина. Капитан Сабхарвал и вторият пилот Клайв Кундар, с 1100 часа опит, издават сигнал за бедствие, докато се борят да вдигнат носа на падащия самолет.

