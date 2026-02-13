България

15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние

Пациентката е под активно наблюдение в Клиниката по детска реанимация след многочасова операция

13 февруари 2026, 08:30
П острадалото при инцидент в столичния квартал „Подуяне“ 15-годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница „Пирогов“.

Оттам допълват, че състоянието на момичето обаче остава тежко. То е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в ръководената от доц. Б. Младенов Клиника по детска реанимация на „Пирогов". 

Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяващи интервенци, посочват от болницата и допълват, че операцията е продължила часове и е била извършена от мултидисциплинарен екип.

В четвъртък  от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че са реагирали на сигнал за мъж, който е намушкал трима души в „Подуяне“. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани бе транспортирано към болница „Пирогов", а жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.

По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) обвини мъжа за това за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.

Източник: Петра Куртева, БТА    
