Любопитно

Изкуствен интелект влиза в политиката: AI кандидат се явява на изборите в Колумбия

Те ще се проведат на 8 март

13 февруари 2026, 09:11
Източник: iStock photos/Getty images

И зкуствен интелект е сред необичайните кандидати, за които ще се гласува на парламентарните избори на 8 март в Колумбия, съобщава агенция Франс прес.

Великобритания избира първия AI-депутат

Кандидатката носи името Гайтана и е създадена изцяло от изкуствен интелект. В социалните мрежи тя е представена като жена със синя кожа, която се определя като „еколог“ и „защитник на животните“, а дори гласът ѝ е генериран дигитално.

Името ѝ е вдъхновено от легендарна индианска героиня, превърнала се в символ на съпротивата срещу колонизаторите.

Първата AI министърка в света е "бременна" с 83 деца

В интервю за местното радио Каракол Гайтана обяснява, че води кампания, основана на концепцията за „цифрова демокрация“. Според нея основната ѝ цел е да представлява интересите на коренните общности и да се вслушва в техните предложения.

Проектите ѝ за реформи ще бъдат подлагани на виртуално гласуване от потребители в интернет, преди евентуално да бъдат внесени за обсъждане в парламента.

Албанският AI министър Диела е "бременна" с 83 деца

Името на Гайтана фигурира в бюлетината в т.нар. „индиански избирателни райони“ – специални места, запазени за представители на коренните народи, с цел да се гарантира тяхното политическо участие.

Зад проекта стои инженерът Карлос Редондо от племето Зену. Той обяснява, че позициите, които AI кандидатката изразява, са базирани на анализ на дискусии и мнения на над 10 000 потребители в специализирана онлайн платформа.

ChatGPT ще има още защити по време на избори

По думите му Гайтана не е просто експеримент, а опит да се създаде нов модел на политическо представителство чрез изкуствен интелект и пряко участие на гражданите.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Колумбия избори AI
Нови правила за собствениците на кучета и котки
