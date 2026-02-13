Президентът Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

П резидентът Илияна Йотова ще бъде на работно посещение в Германия днес и утре, за да участва в 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В конференцията се очаква да участват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял ​​свят.

В рамките на събитието се предвижда президентът Йотова да има срещи с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мюнхенската конференция ще даде възможност за обмен на мнения за ключовите съвременни предизвикателства и решаването им, като утвърден форум в областта на външната политика и въпросите по сигурността, отбелязват още от прессекретариата на президента.

Във форума ще участват също премиерът в оставка Росен Желязков, както и министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, съобщиха от правителствената пресслужба и от пресцентъра на военното ведомство.