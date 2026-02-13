България

Шефът на КОНПИ Антон Славчев подаде оставка, НС я прие

От парламентарната група на ПП-ДБ настояха Славчев да бъде изслушан в пленарната зала и лично да мотивира решението си

13 февруари 2026, 09:43
Шефът на КОНПИ Антон Славчев подаде оставка, НС я прие
Източник: БТА

П арламентът прие да бъдат прекратени правомощията на Антон Славчев като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Заявлението му, с което подава оставка от поста, е подадено на 11 февруари, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

"За" гласуваха 203 депутати, един е против, "въздържали се" няма. 

Като втора точка в дневния ред депутатите включиха законопроект за ратифициране на споразумението с правителството на Република Северна Македония. Документът е свързан с подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение между двете държави.

Парламентът реши да разгледа също на първо четене и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Нови правила за собствениците на кучета и котки

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Полезна функция на Windows 11, която не използваме

