Шефът на КОНПИ Антон Славчев подаде оставка, НС я прие

П арламентът прие да бъдат прекратени правомощията на Антон Славчев като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Заявлението му, с което подава оставка от поста, е подадено на 11 февруари, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

"За" гласуваха 203 депутати, един е против, "въздържали се" няма.

Като втора точка в дневния ред депутатите включиха законопроект за ратифициране на споразумението с правителството на Република Северна Македония. Документът е свързан с подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение между двете държави.

Парламентът реши да разгледа също на първо четене и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет.