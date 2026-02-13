Двама загинали и един ранен след стрелба в общежитие на университет в Южна Каролина

Д вама души са загинали и един е ранен след стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина, съобщиха от университета, предаде Асошиейтед прес.

Университетските власти не са потвърдили самоличността на жертвите или състоянието на ранения, се посочва в съобщение на учебното заведение.

Shooting at South Carolina State University leaves two dead https://t.co/4cQ3FFam1P — Fox News (@FoxNews) February 13, 2026

Университетът затвори кампуса в Оринджбърг около 21:15 ч., когато бе получена информация за стрелбата. Кампусът остана затворен четири часа.

Разследващите бяха на място, а полицията патрулираше кампуса и околните райони.

Университетът отмени занятията в петък.