Свят

Двама загинали и един ранен след стрелба в общежитие на университет в Южна Каролина

Университетските власти не са потвърдили самоличността на жертвите или състоянието на ранения

13 февруари 2026, 09:36
Двама загинали и един ранен след стрелба в общежитие на университет в Южна Каролина
Източник: БТА/АР

Д вама души са загинали и един е ранен след стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина, съобщиха от университета, предаде Асошиейтед прес.

Университетските власти не са потвърдили самоличността на жертвите или състоянието на ранения, се посочва в съобщение на учебното заведение.

Университетът затвори кампуса в Оринджбърг около 21:15 ч., когато бе получена информация за стрелбата. Кампусът остана затворен четири часа.

Разследващите бяха на място, а полицията патрулираше кампуса и околните райони.

Университетът отмени занятията в петък.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
стрелба университет Южна Каролина жертви ранен кампус полиция разследване отменени занятия инцидент
Последвайте ни
Шефът на КОНПИ Антон Славчев подаде оставка, НС я прие

Шефът на КОНПИ Антон Славчев подаде оставка, НС я прие

Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван“ от 10 милиона души и край на свободното движение?

Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван“ от 10 милиона души и край на свободното движение?

Случаят

Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Имат ли женските кучета оргазми?

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 22 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 22 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да разпознаете онлайн романтична измама, преди да ви струва всичко

Как да разпознаете онлайн романтична измама, преди да ви струва всичко

Любопитно Преди 12 минути

В навечерието на Свети Валентин приложенията за запознанства стават по-натоварени

,

Американски съдия разпореди връщането на депортирани венецуелци в САЩ

Свят Преди 18 минути

Това е поредно съдебно поражение за Тръмп по миграционния въпрос, след като той превърна борбата с незаконната миграция в абсолютен приоритет

.

Най-бедните германски градове - магнит за българи и румънци

Свят Преди 37 минути

Гелзенкирхен, Дуисбург, Дортмунд и Есен са сред градовете с най-голям процент на бедност в Германия

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

България Преди 1 час

Шофьорът е отнесъл и тежка глоба

<p>Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността</p>

Президентът Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

Свят Преди 1 час

В нея се очаква да се включат близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял ​​свят

<p>Какво е състоянието на 15-годишното момиче, наръгано в &quot;Подуяне&quot;</p>

15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние

България Преди 1 час

Пациентката е под активно наблюдение в Клиниката по детска реанимация след многочасова операция

<p>Пхенян заплаши Сеул със &quot;страховит отговор&quot;, ако това се повтори</p>

Пхенян заплаши Сеул със "страховит отговор" в случай на нов инцидент с дрон

Свят Преди 2 часа

През януари беше свален южнокорейски разузнавателен летателен апарат близо до демилитаризираната зона между двете Кореи

<p>Празник е, имен ден имат...</p>

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Любопитно Преди 2 часа

Преподобният Мартиниан бил родом от град Кесария, Палестина, а Св. Евлогий - от Сирия и живял през шести-седми век

САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

Свят Преди 2 часа

То премахва всички мита на балканската държава върху американски промишлен и селскостопански внос

7 лесни протеинови обяда, които помагат срещу глада и умората

7 лесни протеинови обяда, които помагат срещу глада и умората

Любопитно Преди 2 часа

Ето седем предложения за обеди с високо съдържание на протеини, които могат да ви държат сити, без да водят до следобедна умора

Зеленски: Украйна не се страхува от нищо

Зеленски: Украйна не се страхува от нищо

Свят Преди 3 часа

"Няма да се съгласим на сделка, която вреди на интересите ни", заяви президентът

<p>Пропастта между Европа и САЩ -&nbsp;във фокуса&nbsp;на Конференцията по сигурността в Мюнхен</p>

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

Свят Преди 3 часа

Годишният Мюнхенски доклад за сигурността зададе мрачен тон преди събитието, определяйки Тръмп като „разрушител“ на международния ред след 1945 г.

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

Любопитно Преди 3 часа

TikTok събира чувствителна и потенциално неудобна информация за вас, дори ако никога не сте използвали приложението

,

Петък 13-и идва три пъти през 2026 г.: Митове, факти и страховити съвпадения

Любопитно Преди 3 часа

Денят петък 13-и от незапомнени времена досега предизвиква у много хора неясното усещане на страх

Крепостта Венсен

13.02: Арестът, който превърна маркиз дьо Сад в символ на забраненото

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда

Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

10 идеи за перфектен подарък на Свети Валентин

Edna.bg

Голям празник днес! Кой има имен ден на 13 февруари

Edna.bg

ЦСКА взе спешни мерки след скандала с Пастор

Gong.bg

Левски със съобщение за Станимир Стоилов

Gong.bg

След нападението в „Подуяне”: Състоянието на намушканото 15-годишно момиче остава тежко

Nova.bg

Случаят „Петрохан“: Има ли прикрити данни и защо не са предприети действия при подадени сигнали

Nova.bg