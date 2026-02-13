Как да разпознаете онлайн романтична измама, преди да ви струва всичко

Р омантичните измами са сред най-емоционално вредните форми на киберпрестъпления, защото съчетават внимателно създадена интимност с финансова кражба – измамниците се насочват към сърцето ви, а след това и към портфейла ви.

Само миналата седмица австралийската полиция предупреди над 5000 души, че може да са станали жертва на мащабна романтична измама, свързана с чуждестранни синдикати. Измамниците са използвали обикновени приложения за запознанства, за да намерят жертви и да започнат онлайн връзки, след което са подмамили жертвите си да купят фалшива криптовалута.

Важно е да се отбележи, че инструментариумът на измамниците, занимаващи се с романтични връзки, се е променил през последните години. Изкуственият интелект (ИИ) е намалил цената на представянето за друг човек. Убедителни профилни снимки могат да бъдат генерирани за минути, нежните разговори могат да бъдат генерирани автоматично, а „доказателство“ за самоличност вече може да бъде фалшифицирано чрез глас и видео.

В навечерието на Свети Валентин приложенията за запознанства стават по-натоварени. И така, как можем да се предпазим от измамници, свързани с романтични връзки?

Анатомия на романтичната измама

Романтичните измами разчитат на малък брой психологически лостове, прилагани многократно. Намирайки жертвите си онлайн чрез различни платформи, измамниците, свързани с романтични връзки, ускоряват интимността, често изразявайки силни чувства необичайно рано. След това те изолират жертвата си.

Често цялата романтична измама буквално следва сценарий и се разиграва по следния начин.

Първо, профилът за „запознанства“ на измамника изглежда много достоверен. Измамниците използват атрактивни снимки – все по-често генерирани от изкуствен интелект или откраднати – съчетани с правдоподобни лични данни и последователни съобщения.

Второ, измамникът настоява да премести разговора извън приложението. WhatsApp, Telegram или текстови съобщения се представят като по-удобни или по-лични. Тази промяна е ключова.

След като жертвата бъде убедена да премести комуникациите от приложението за запознанства, тя губи достъп до вградените функции за безопасност , които биха могли да помогнат за защитата ѝ . Ако използва истинския си имейл адрес или телефонен номер, това потенциално разкрива повече от личните ѝ данни на измамника.

💔 Love shouldn’t cost you everything. Romance scams are on the rise with victims losing an average of $15,000.

Swipe through to learn how scammers operate, the role of AI, and how to protect yourself and your loved ones.#RomanceScams #OnlineSafety #FraudPrevention #AI… pic.twitter.com/4hDwsj4O5W — Group-IB Global (@GroupIB) February 9, 2026

Трето, идва финансовото искане. Измамникът може да посочи правдоподобно извинение – проблеми с пътуването, банкови проблеми, семейни спешни случаи. Но не винаги става въпрос за спешна молба за помощ. Много измами сега се превръщат в инвестиционни измами, при които жертвите биват насочвани към фалшиви възможности за печалба, често включващи криптовалута.

Жертвите могат да бъдат насърчавани да инвестират „заедно“ или да им бъдат показвани скрийншотове на предполагаеми минали печалби. Тъй като измамата е представена като споделено бъдеще, а не като искане за пари, тя може да остане неразпозната.

По-трудно е да се каже кой е истински човек

Изкуственият интелект подсилва тези тактики, като прави измамите много по-лесни за мащабиране. Автоматизираните инструменти позволяват на измамниците да поддържат чести, емоционално топли разговори с множество жертви с минимални усилия.

В продължение на години видеоразговорите функционираха като неформална проверка на самоличността. Ако можехте да видите някого да говори и да отговаря в реално време, щяхте да се чувствате уверени, че говорите с истински човек.

Сега, генеративните дийпфейкове, задвижвани от изкуствен интелект – изкуствено видео или аудио, предназначени да имитират човек – са все по-достъпни за използване от измамниците.

Един прост инструмент за размяна на лица или клониране на глас може да бъде убедителен в рамките на кратък разговор. Измамникът се нуждае само от достатъчно правдоподобие, за да преодолее съмненията в разговора. Когато жертвата вече е емоционално ангажирана , тя по-лесно игнорира предупредителните знаци.

Как можете да останете в безопасност онлайн?

Въпреки че изкуственият интелект прави романтичните измами по-убедителни, съществуват ефективни защити.

Warning romance scammers are changing tact to this kind of fraud Experts have warned of scammers posing as savvy investors https://t.co/TIKraNjcxA pic.twitter.com/DARJxq3DkK — PMA Accountants (@PMA_Accountants) February 11, 2026

Все още можете да се срещате онлайн безопасно – стига да сте бдителни и да следвате някои лесни стъпки, за да проверите хората, с които общувате.

Забавянето на връзката остава един от най-силните начини да се защитите. Ако прекарате повече време в разговор с човека, има вероятност да излязат наяве някои несъответствия. Освен това, измамниците бързо се уморяват.

Поддържайте разговорите в платформата за запознанства по-дълго. Не се поддавайте на ранния натиск да се откажете от платформата и приемайте това като потенциален червен флаг.

Уверете се, че идентифицирате човека в различни платформи. Използвайте търсене с обратни изображения, което може да разкрие откраднати или синтетични снимки. Истинският човек обикновено има по-широк, последователен дигитален отпечатък отвъд един-единствен куриран профил.

Отнасяйте се към инвестиционните съвети или исканията за пари като към ярък червен флаг. Това е най-важният съвет. Ако някой, когото никога не сте срещали лично, започне да ви насочва към криптовалута, платформи за търговия или гарантирана възвръщаемост, спрете.

Никога не изпращайте интимни снимки на някого, когото не сте срещали и не сте проверили. Финансовите измами също могат бързо да прераснат в изнудване.

Ако вече сте превели пари, бързите действия са важни. Свържете се незабавно с банката си и докладвайте инцидента на Scamwatch или ReportCyber. Ранното докладване може да намали загубите и да помогне на властите да нарушат работата на по-големи мрежи.

Не забравяйте, че измамниците, които правят романтични измами, са много умели в това да изглеждат надеждни, така че „доверяването на интуицията“ или разчитането на чувствата ви няма непременно да ви помогне.

С разпространението на генеративните инструменти за изкуствен интелект, проверката на това, което е истинско онлайн, става все по-трудна. Затова действайте бавно, проверявайте подробностите на различни места и – най-важната стъпка – избягвайте всичко, което превръща романтичната връзка в молба за пари, независимо колко сте влюбени.