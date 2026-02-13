Свят

Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван“ от 10 милиона души и край на свободното движение?

Референдумът ще бъде на 10 юни

13 февруари 2026, 09:38
Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван" от 10 милиона души и край на свободното движение?
Ш вейцария ще гласува на референдум това лято за ограничаване на населението на страната на 10 милиона души, съобщава италианското издание "Скай Ти Джи 24".

Предложението за референдума е на крайната десница -  Швейцарска национална партия. Според привържениците на референдума той ще доведе до преразглеждане на споразуменията на страната с ЕС, докато според противниците ограничаване на населението на 10 милиона души ще парализира икономиката.

Референдумът ще бъде на 10 юни.

Сега населението на Швейцария възлиза на 9,1 милиона души. Според предложението на крайнодесните ако населението прехвърли 9,5 милиона души, то правителството ще трябва да откаже достъп до страната на новопристигащите, в това число и кандидатите за убежище и семействата на мигранти, вече настанили се там.

Ако населението достигне 10 милиона, ще влязат в сила още ограничения и дори може да се стигне до излизане на страната от споразумението с ЕС за свободно движение.

Според крайната десница за последните 10 години населението на страната е нараснало с около пет пъти по-бързо спрямо средното в страните членки на ЕС.

Според правителствени данни  27 процента от пребиваващите в Швейцария нямат швейцарско гражданство.

Според крайнодесните, които са най-голямата политическа сила в страната, демографският взрив надува цените на наемите и на жилищата и подлага на натиск инфраструктурата и обществените услуги.

Крайнодесните в Швейцария водят кампания срещу имиграцията, изобличават престъпленията, извършвани от чужденци и публикуват снимки на окървавени ножове, на престъпници с качулки и на ужасени жени, отбелязва италианската медия.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 22 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 22 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 22 часа
