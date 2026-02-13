Американски съдия разпореди връщането на депортирани венецуелци в САЩ

А мерикански федерален съдия разпореди администрацията на Доналд Тръмп да позволи на част от над 130 венецуелци, депортирани през март 2025 г. към Салвадор според специален закон от 1798 г., да се върнат обратно в САЩ, предаде Франс прес.

Това е поредно съдебно поражение за Тръмп по миграционния въпрос, след като той превърна борбата с незаконната миграция в абсолютен приоритет. Няколко федерални съдилища, включително Върховният съд, временно блокираха използването на този закон за „чуждестранните врагове“, който досега се е прилагал само по време на война, с аргумента, че експулсираните лица трябва да могат да защитават правата си. Тръмп се позова на този закон срещу венецуелската банда "Трен де Арагуа" миналата година, когато в един и същи ден около 250 души, предимно венецуелци, бяха депортирани в Салвадор. От тях 137 от тях бяха обвинени в принадлежност към тази група. Всички те първоначално бяха задържани в голям затвор в Салвадор, преди да бъдат освободени през юли след обмен на затворници между САЩ и Венецуела, където мнозина се върнаха. Съдия Джеймс Боасбърг от Федералния съд във Вашингтон заключи на 22 декември, че депортацията на тези 137 души е била незаконна и нареди тогава на администрацията на Тръмп да представи предложения за „улесняване на завръщането“ на тези, които желаят да се върнат и да оспорят депортацията си пред съд.

Поради липса на конкретен план съдията сега разпореди на правителството за своя сметка да върне в САЩ тези, които подадат искане за това, или да им позволи да оспорват депортацията си дистанционно, при условие че се намират в „трета страна“ (т.е. не във Венецуела или в САЩ). „Съдът, осъзнавайки явните нарушения на правата на депортираните, които са ги довели до тази ситуация, отказва да ги остави да продължат да страдат без решение, което правителството предлага“, пише съдия Боасбърг.

Тези, които решат да се върнат в САЩ, веднага ще бъдат задържани от имиграционните служби, докато техният случай не бъде решен, и могат „отново да бъдат депортирани“, ако съдът отхвърли техните искове, припомня обаче агенцията.

Тези от депортираните, които все още са във Венецуела са изключени от това решение поради сложната ситуация там след залавянето на президента Николас Мадуро по време на американска военна операция на 3 януари.