Свят

Американски съдия разпореди връщането на депортирани венецуелци в САЩ

Това е поредно съдебно поражение за Тръмп по миграционния въпрос, след като той превърна борбата с незаконната миграция в абсолютен приоритет

13 февруари 2026, 09:54
Американски съдия разпореди връщането на депортирани венецуелци в САЩ
Източник: БТА

А мерикански федерален съдия разпореди администрацията на Доналд Тръмп да позволи на част от над 130 венецуелци, депортирани през март 2025 г. към Салвадор според специален закон от 1798 г., да се върнат обратно в САЩ, предаде Франс прес.

Това е поредно съдебно поражение за Тръмп по миграционния въпрос, след като той превърна борбата с незаконната миграция в абсолютен приоритет. Няколко федерални съдилища, включително Върховният съд, временно блокираха използването на този закон за „чуждестранните врагове“, който досега се е прилагал само по време на война, с аргумента, че експулсираните лица трябва да могат да защитават правата си. Тръмп се позова на този закон срещу венецуелската банда "Трен де Арагуа" миналата година, когато в един и същи ден около 250 души, предимно венецуелци, бяха депортирани в Салвадор. От тях 137 от тях бяха обвинени в принадлежност към тази група. Всички те първоначално бяха задържани в голям затвор в Салвадор, преди да бъдат освободени през юли след обмен на затворници между САЩ и Венецуела, където мнозина се върнаха. Съдия Джеймс Боасбърг от Федералния съд във Вашингтон заключи на 22 декември, че депортацията на тези 137 души е била незаконна и нареди тогава на администрацията на Тръмп да представи предложения за „улесняване на завръщането“ на тези, които желаят да се върнат и да оспорят депортацията си пред съд. 

Поради липса на конкретен план съдията сега разпореди на правителството за своя сметка да върне в САЩ тези, които подадат искане за това, или да им позволи да оспорват депортацията си дистанционно, при условие че се намират в „трета страна“ (т.е. не във Венецуела или в САЩ). „Съдът, осъзнавайки явните нарушения на правата на депортираните, които са ги довели до тази ситуация, отказва да ги остави да продължат да страдат без решение, което правителството предлага“, пише съдия Боасбърг. 

Тези, които решат да се върнат в САЩ, веднага ще бъдат задържани от имиграционните служби, докато техният случай не бъде решен, и могат „отново да бъдат депортирани“, ако съдът отхвърли техните искове, припомня обаче агенцията. 

Тези от депортираните, които все още са във Венецуела са изключени от това решение поради сложната ситуация там след залавянето на президента Николас Мадуро по време на американска военна операция на 3 януари. 

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Депортации Венецуелци Доналд Тръмп Миграционна политика Съдебно решение САЩ Ел Салвадор Закон от 1798 г Права на депортираните Трен де Арагуа
Последвайте ни

По темата

Шефът на КОНПИ Антон Славчев подаде оставка, НС я прие

Шефът на КОНПИ Антон Славчев подаде оставка, НС я прие

Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван“ от 10 милиона души и край на свободното движение?

Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван“ от 10 милиона души и край на свободното движение?

Случаят

Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Rolls-Royce използва лазери, за да направи Phantom Arabesque с единствена в света технология

Rolls-Royce използва лазери, за да направи Phantom Arabesque с единствена в света технология

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 22 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 22 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Експерт: Няма да има AI апокалипсис за бизнеса</p>

Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис

Технологии Преди 21 минути

Има много притеснения сред компаниите, особено в ИТ индустрията, че навлизането на изкуствения интелект ще доведе до изчезване на много професии, включително програмисти. Мат Гарман обаче смята, че опасенията не са основателни и всичко ще е наред

Украински дронове удариха Волгоградска област, има ранени и щети

Украински дронове удариха Волгоградска област, има ранени и щети

Свят Преди 22 минути

Украйна и Русия засилиха ударите с дронове и ракети на фона на това, че мирните преговори, в които САЩ са посредник, не дадоха осезаеми резултати

Изкуствен интелект влиза в политиката: AI кандидат се явява на изборите в Колумбия

Изкуствен интелект влиза в политиката: AI кандидат се явява на изборите в Колумбия

Любопитно Преди 1 час

Те ще се проведат на 8 март

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

България Преди 1 час

Шофьорът е отнесъл и тежка глоба

<p>Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността</p>

Президентът Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

Свят Преди 1 час

В нея се очаква да се включат близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял ​​свят

<p>Пхенян заплаши Сеул със &quot;страховит отговор&quot;, ако това се повтори</p>

Пхенян заплаши Сеул със "страховит отговор" в случай на нов инцидент с дрон

Свят Преди 2 часа

През януари беше свален южнокорейски разузнавателен летателен апарат близо до демилитаризираната зона между двете Кореи

Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

България Преди 2 часа

Движението в участъка е временно преустановено

<p>Празник е, имен ден имат...</p>

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Любопитно Преди 2 часа

Преподобният Мартиниан бил родом от град Кесария, Палестина, а Св. Евлогий - от Сирия и живял през шести-седми век

САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

Свят Преди 2 часа

То премахва всички мита на балканската държава върху американски промишлен и селскостопански внос

7 лесни протеинови обяда, които помагат срещу глада и умората

7 лесни протеинови обяда, които помагат срещу глада и умората

Любопитно Преди 2 часа

Ето седем предложения за обеди с високо съдържание на протеини, които могат да ви държат сити, без да водят до следобедна умора

Зеленски: Украйна не се страхува от нищо

Зеленски: Украйна не се страхува от нищо

Свят Преди 3 часа

"Няма да се съгласим на сделка, която вреди на интересите ни", заяви президентът

<p>Пропастта между Европа и САЩ -&nbsp;във фокуса&nbsp;на Конференцията по сигурността в Мюнхен</p>

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

Свят Преди 3 часа

Годишният Мюнхенски доклад за сигурността зададе мрачен тон преди събитието, определяйки Тръмп като „разрушител“ на международния ред след 1945 г.

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

Любопитно Преди 3 часа

TikTok събира чувствителна и потенциално неудобна информация за вас, дори ако никога не сте използвали приложението

,

Петък 13-и идва три пъти през 2026 г.: Митове, факти и страховити съвпадения

Любопитно Преди 3 часа

Денят петък 13-и от незапомнени времена досега предизвиква у много хора неясното усещане на страх

Крепостта Венсен

13.02: Арестът, който превърна маркиз дьо Сад в символ на забраненото

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда

Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

10 идеи за перфектен подарък на Свети Валентин

Edna.bg

Голям празник днес! Кой има имен ден на 13 февруари

Edna.bg

ЦСКА взе спешни мерки след скандала с Пастор

Gong.bg

Левски със съобщение за Станимир Стоилов

Gong.bg

След нападението в „Подуяне”: Състоянието на намушканото 15-годишно момиче остава тежко

Nova.bg

Случаят „Петрохан“: Има ли прикрити данни и защо не са предприети действия при подадени сигнали

Nova.bg