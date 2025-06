Зеленски призова за санкции: Германски и чешки фирми доставят материали на руската военна индустрия

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия е предала нарочно на Украйна телата на 20 членове на руските въоръжени сили вместо тленните останки на украински военни. Това е станало по време на последната размяна на убити военнослужещи, договорена между двете страни, предаде Франс прес.

Сред предадените тела е имало и труп на израелски гражданин, който се е сражавал като наемник за руските сили.

Всичко това украинският лидер съобщи по време на брифинг, даден вчера, който беше под ембарго до днес.

Той каза, че в някои случаи към труповете имало и руски паспорти и обвини Москва, че лъже, като казва, че предава само труповете на украинци.

По време на украинско-руските преговори в Истанбул на 2 юни Москва и Киев се договориха да разменят тленни останки на военни от двата лагера.

В понеделник Украинският център за координация по въпросите на военнопленниците заяви, че Украйна е получила 6057 тела в рамките на тази договорка, но прояви предпазливост относно истинността на националността и статута на военни в очакване на тяхната идентификация.

В петък Зеленски намекна, че Москва може би не проверява самоличността на предадените от нея на Киев трупове. "Те не проверяват дори онова, което изпращат, защото има прекалено много убити“, заяви той. Но от друга страна той каза, че Русия може би изпраща нарочно тела на военни сражавали се на нейна страна, за да накара хората да си мислят, че тя е убила повече украинци и омаловажава собствените си загуби. Според него руснаците се страхували да признаят колко много военни губят, защото когато дойде моментът Путин да мобилизира военнослужещи, неговото общество ще се уплаши. Зеленски добави, че Москва, че иска да „пречупи реалността, в която ние живеем, в която много повече хора умират“.

Властите нито на Русия, нито на Украйна са оповестили официални скорошни данни за убитите и ранените военни на фронта. Смята се, че жертвите са десетки хиляди от двете страни, отбелязва Франс прес.

Репатрирането на телата, по-специално на военни и размяната на военнопленници са малкото области, в които Киев и Москва сътрудничат, посочва агенцията.

