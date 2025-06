Зеленски: Русия винаги е част от проблема, а не от решението

У краинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че руското застъпничество за иранските власти подчертава необходимостта санкциите срещу Москва да се засилят, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че разполагането от Русия на конструирани в Иран дронове „Шахед“ и севернокорейски боеприпаси показва, че съюзниците на Киев не прилагат достатъчно голям натиск спрямо Русия.

„Сега Русия се опитва да спаси иранската ядрена програма. Не може да има друго възможно обяснение за публичните им сигнали и непубличната им дейност“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение към нацията.

Зеленски: Това е единственият път за спиране на войната

„Когато някой от съучастниците им загуби способността да изнася война, Русия отслабва и се опитва да се намеси. Това е цинично и отново доказва, че не трябва да се позволява на агресивните режими да се обединяват и да стават партньори“, допълни той.

Според него, когато Русия разполага въоръжение, доставено от Техеран и Пхенян, „това е ясен знак, че глобалната солидарност и глобалният натиск не са достатъчно силни“.

