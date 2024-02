Украйна е утроила производството си на оръжия миналата година

У крайна е утроила миналата година производството си на оръжия и 500 компании работят в момента в отбранителния сектор. Това заяви днес украинският министър по въпросите на стратегическите индустрии на промишлеността Олександър Камишин, цитиран от Укринформ.

"Миналата година нашата отбранителна промишленост достави три пъти повече продукти, отколкото през 2022 година. Капацитетът за 2024 г. е шест пъти по-голям от този през миналата година", заяви той на предаван по телевизията форум. Министърът обаче добави, че колкото и да се увеличава този тип производство в Украйна, нуждата на украинската армия от артилерия е по-голяма от възможностите на Украйна, Съединените американски щати и Европейския съюз, взети заедно.

