Ще се върне ли Тръмп за разговора със Зеленски на срещата на Г-7

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп напусна срещата на лидерите на Г-7 късно на 16 юни, преди очаквана знакова среща с президента Володимир Зеленски на 17 юни.

(Във видеото: Близкият изток пред прага на нов конфликт: Ще се намесят ли САЩ)

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит съобщи, че Тръмп напуска по-рано, за да се погрижи за "важни въпроси".

"Заради събитията в Близкия изток президентът Тръмп ще напусне тази вечер след вечерята с държавните глави", написа Ливит в X.

"Трябва да се върна възможно най-скоро", каза Тръмп пред репортери.

Тръмп нападна Макрон за Г-7: Той никога не разбира

"Трябва да се върна по-рано по очевидни причини", добави той, без да дава повече подробности.

В публикация в Truth Social Тръмп предупреди: "Всички трябва незабавно да напуснат Техеран!"

Не беше ясно дали Тръмп ще се върне за последния ден на срещата на 17 юни, пише The Kyiv Independent .

Зеленски се очаква да участва в предварително планираните събития на Г-7 по график.

Zelensky lost US aid. G7 without Ukraine (Canadian) Zelensky also crawled over to meet Donald Trump: White House spokeswoman Karoline Leavitt said US President Donald Trump will leave the G7 Summit in Canada to resolve tensions in the Middle East. pic.twitter.com/BHknwVM0TI