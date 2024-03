Зеленски: Важно е преговорите за членство на Украйна в ЕС да започнат през юни

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че за страната му и за Европа е от основно значение реалните преговори за присъединяване на Украйна към ЕС да започнат през юни тази година.

Лойд Остин: Вашингтон няма да допусне Украйна да се провали

"За нас в Украйна и за цяла Европа е от решаващо значение реалните преговори за членството на Украйна да започнат през юни без отлагане. И това ще бъде правилният политически сигнал, че Европа е достатъчно силна и определено няма да се поддаде на руския натиск", каза Зеленски.

