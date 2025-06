Ако САЩ се включат във войната между Иран и Израел, ще бъде "много опасно за всички"

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ще бъде "много, много опасно за всички", ако САЩ се включат активно във войната между Иран и Израел, предаде Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля американско военно участие, което според Арагчи би било "много жалко".

⚠️ Iran’s FM Issues Dire Warning: “US Involvement Could Trigger Regional War”



Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi has warned that if the U.S. steps into the Israel–Iran conflict, it “would be very, very dangerous for everyone” .



