Какви оръжия се доставят на Украйна и защо има недостиг

С АЩ ще започнат да предоставят на Украйна важни нови оръжия, след като президентът Джо Байдън одобри допълнителна военна помощ на стойност почти 61 млрд. долара.

По-специално Украйна се нуждае от повече ракети и снаряди, за да спре руските сили да постигат нови успехи на бойното поле.

Каква нова военна помощ е обещана за Украйна?

Помощта за Украйна е част от пакет на стойност 95 млрд. долара, който включва и военна подкрепа за Израел и Тайван.

Доставките на американски оръжия за Украйна бяха прекъснати в началото на 2024 г., тъй като законопроектът за отпускане на по-голяма помощ беше отложен в Конгреса.

Но президентът Байдън заяви, че сега САЩ могат да започнат да изпращат въоръжение "веднага".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че този ангажимент "засилва ролята на Америка като фар на демокрацията и лидер на свободния свят".

Пакетът от помощи включва най-малко 8 млрд. долара за снабдяване на Украйна с ракети и боеприпаси.

Министър-председателят Риши Сунак също така потвърди, че Обединеното кралство ще предостави допълнителни 500 млн. паунда в допълнение към военната помощ от 2,5 млрд. паунда, която вече беше обещало да предостави на Украйна през 2024 г. С тази сума ще бъдат платени допълнителни ракети, боеприпаси, бронирани машини и високопроходими автомобили.

През февруари 2024 г. ЕС договори допълнителен пакет от помощи за Украйна в размер на 50 млрд. евро (54 млрд. долара), след като Унгария престана да блокира сделката.

ЕС не успя да изпълни целта си да изпрати един милион снаряда на Украйна до началото на март.

Колко военна помощ е била предоставена на Украйна преди това?

Между февруари 2022 г. и края на февруари 2024 г. САЩ са доставили или са поели ангажимент да доставят на Украйна оръжия и оборудване на стойност 46,2 млрд. долара, сочат данни на Килския институт, германска изследователска организация.

За същия период Германия е предоставила на Украйна оръжия и оборудване на стойност 10,7 млрд. долара, Обединеното кралство - 5,7 млрд. долара, Дания - 5,2 млрд. долара, а Нидерландия - 4,1 млрд. долара.

С какъв недостиг на оръжие се сблъсква Украйна и как той се отразява на войната?

САЩ предупредиха, че украинската армия изпитва недостиг на боеприпаси и моралът ѝ е нисък.

Един от основните дефицити е на ракети за противовъздушна отбрана.

Президентът Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от "още седем Patriots или подобни системи за противовъздушна отбрана", за да защити градовете си.

"Те биха позволили на Украйна да "противодейства на руските плаващи бомби, които Москва използва за поразяване на отбранителни позиции и граждански цели като електроцентрали", казва д-р Марина Мирон от Кралския колеж в Лондон.

Русия извърши многократни въздушни нападения срещу втория по големина украински град Харков, който е близо до руската граница. Командирът на Националната гвардия на Украйна, Олександър Пивненко, заяви, че руските сили може да започнат да настъпват към града.

Според базирания в Обединеното кралство мозъчен тръст Royal United Services Institute (Rusi) украинските въоръжени сили също са ограничени до изстрелването на 2000 снаряда на ден.

За разлика от тях, руските сили са изстрелвали до 10 000 снаряда на ден, става още ясно от данните.

Според данните Русия получава почти три милиона снаряда годишно от собствените си заводи и от Северна Корея.

От октомври 2023 г. досега Украйна е загубила 583 кв. км територия в източната част на страната в полза на руските сили, главно поради липсата на артилерия.

Мирон обвини недостига за загубата на град Авдеевка през февруари.

"Възобновяването на доставките на американски боеприпаси означава, че Украйна може да започне да използва повече артилерийски снаряди от своите запаси", казва Джъстин Крамп от компанията за разузнаване на риска Sibylline.

"Досега украинските сили ограничаваха употребата на снаряди, защото не можеха да разберат кога ще дойдат нови доставки", споделя още той.

Какви оръжия са предоставили западните държави на Украйна?

Противотанкови оръжия

В отговор на нахлуването на Русия през февруари 2022 г. западните страни предоставиха на въоръжените сили на Украйна отбранителни оръжия, за да се противопоставят на руските бронирани бригади.

САЩ и Обединеното кралство доставиха хиляди противотанкови ракети Javelin и Nlaw.

Те са смятани за решаващи за спиране на настъплението на руските сили към Киев.

Системи за противовъздушна отбрана

За да се противопоставят на руското въздушно превъзходство и на атаките му срещу украинските градове и инфраструктура, западните държави изпратиха на Украйна няколко вида системи за противовъздушна отбрана.

Те варират от британското противовъздушно оръжие с малък обсег Starstreak до ракетната система Patriot.

Артилерия и ракети

След отстъплението на Русия от Киев войната се съсредоточава в източната част на страната. Артилерията и ракетите се използват активно и от двете страни.

Танкове

В началото на 2023 г. западните държави се съгласяват да изпратят танкове в Украйна, като всички се надяваха, че те ще позволят на страната да пробие руските отбранителни линии.

Дронове

Безпилотните летателни апарати са широко застъпени по време на войната - за наблюдение, насочване, изстрелване на ракети и като оръжия "камикадзе".

В началото на войната Турция достави изстрелващи ракети дронове Bayraktar TB2, САЩ предоставиха дронове-камикадзе "Switchblade", а няколко държави изпратиха търговски дронове за наблюдение, като например произведеният в Китай DJI Mavic 3.

Изтребители

Украйна постоянно иска от САЩ изтребители, за да се противопостави на въздушното превъзходство на Русия.

През май 2023 г. президентът Джо Байдън се съгласи да позволи на други държави да ѝ доставят произведени в САЩ F-16. Дания и Нидерландия предложиха да дарят самолети.

Украински пилоти се обучават да ги управляват в 11 западни държави.

