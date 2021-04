Завръщането на талибаните на власт в Афганистан е напълно вероятно

О ще в началото на годината, когато Джо Байдън встъпваше в длъжност, експертите определяха Афганистан като една от най-важните и трудни външнополитически теми за новия американски президент. Очакванията се потвърдиха.

Подсилени от отстъпчивостта на САЩ и слабостта на централното правителство в Кабул, талибаните ескалираха кампанията си с целенасочени убийства и терористични атаки през месеците след сключването на споразумението с администрацията на Доналд Тръмп през 2020 година. Нещо повече, талибаните призоваха не само за оттегляне на чуждите сили до 1 май, както се очаква по силата на това споразумение, но и да бъде споделена властта в страната.

Курсът на политиката на Байдън не само ще определи съдбата на Афганистан, но също така ще повлияе на регионалната сигурност, глобалната война срещу тероризма и международното положение на САЩ в момента, когато Вашингтон се намира в спад на влиянието си.

Американската политика достигна задънена улица в Афганистан много по-рано, но кулминацията на провала срещу талибаните беше през февруари 2020, когато президентът Доналд Тръмп, опитвайки се да избегне от затъването в Афганистан, подписа т.нар. мирно споразумение със същата военна сила, която САЩ отстраниха от властта в Кабул като нахлула в страната след атаките на 11 септември 2001.

Сделката на Тръмп, сключена зад гърба на афганистанското правителство, придаде легитимност на талибаните, а нарастването на насилието оттогава показва колко малко спечели Афганистан от споразумението. Дузината убийства на журналисти от есента на 2020 до февруари на следващата година и обсадите на редица стратегически селища и градове са само част от офанзивата на талибаните от март-април 2021.

