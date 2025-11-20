Свят

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Планът от 28 точки, изготвен с участие на руски представители, предвижда значителни компромиси от страна на Киев и предизвика тревога в европейските столици

20 ноември 2025, 10:10
Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник
Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице
Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна

Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна
Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев
Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"
САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия
Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"
Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

С ъюзници на Съединените щати и украински представители изразиха сериозно безпокойство относно нов мирен план на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна, който според тях може да доведе до отстъпки в полза на Москва, пише Politico.

* Във видеото: Ново мирно предложение на САЩ: Украйна да отстъпи окупираните територии на Русия

Американските съюзници и украинските власти се опитваха в сряда да изяснят съдържанието на предложението за мир, подготвяно от специалния пратеник на администрацията на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Те предупреждават, че планът може да доведе до приемане на руски условия в стремежа на Вашингтон бързо да сложи край на конфликта.

По думите на европейски и американски представители много елементи в плана остават неясни, включително ролята на НАТО и дали се предвиждат териториални отстъпки от Украйна. Според лица, запознати с процеса, дипломатическата инициатива на Уиткоф започнала в края на миналия месец, когато той се срещнал в Маями с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Срещата се провела малко след като пропаднала надеждата на Тръмп за нов разговор с Владимир Путин.

Украинските и европейските партньори били изненадани от публичното разкриване на плана. Според тях това било особено разочароващо, тъй като Тръмп едва наскоро бил започнал да осъзнава липсата на искреност в подхода на Путин към преговорите.

Крачка назад за мира в Украйна - Тръмп иска сделка, Зеленски казва „не“

Планът от 28 точки, за чието съществуване първи съобщи Axios, в сегашния си вид би изисквал значителни отстъпки от Киев, включително ограничения върху украинските въоръжени сили и отказ от обширни територии, казва трети източник. Същевременно той подчертава, че условията подлежат на преговори.

Един от спорните моменти е дали и как в документа да бъде споменат въпросът за НАТО, тема, която досега не е била публично обсъждана. Украйна настоява за членство в Алианса като гаранция срещу бъдеща агресия на Русия. Докато част от европейските страни подкрепят това, Съединените щати го отхвърлят, а Москва от години настоява Киев да не се присъединява към НАТО.

Европейските партньори изразяват и опасения, че предоставянето на териториални отстъпки на Русия би означавало възнаграждаване на агресия и опасен прецедент.

Белият дом отказа коментар относно съдържанието на плана и начина, по който е разработен.

В европейските столици липсата на информация буди тревога. "Не сме били информирани", заяви германският външен министър Йохан Вадепхул. Той добави, че Берлин подкрепя всички усилия, които могат да доведат Путин отново на масата за преговори, но подчерта, че ЕС се фокусира върху подкрепата за Украйна и санкционния натиск върху Москва.

По думите на американски източници руските искания в рамките на инициативата повтарят предложения, които държавният секретар Марко Рубио вече е отхвърлил по време на опитите да бъде договорена среща между Тръмп и Путин. Те включват настояване Москва да контролира повече територия в Източна Украйна и Киев да се откаже от бъдещи гаранции за сигурност от Запада, условия, които Киев смята за неприемливи.

През тази седмица военният министър Дан Дрискол, заедно с началника на Сухопътните войски генерал Ранди Джордж и командващия американските сили в Европа генерал Кристофър Донахью, бяха спешно изпратени в Киев, за да обсъдят с украинското ръководство предложението. Пътуването е организирано след среща в Белия дом, на която Тръмп решил, че Дрискол трябва да бъде неговият емисар в разговорите със Зеленски.

След престоя си в Киев Дрискол ще проведе серия от брифинги с НАТО съюзниците, за да ги запознае с американската визия за бъдещето на мирните преговори.

Белият дом се изказва оптимистично за плана. Един високопоставен служител заяви, че рамка за прекратяване на конфликта може да бъде договорена до края на месеца, а евентуално и в рамките на тази седмица. Втори служител подчерта, че и двете страни ще трябва да проявят гъвкавост.

Украинските представители не са коментирали публично. Началникът на канцеларията на президента Андрий Ермак заяви, че е в "постоянна комуникация" с екипа на Тръмп, включително с Уиткоф, и че Киев ще работи със Съединените щати за постигане на "справедлив и устойчив мир".

Планът на Тръмп за Украйна е изправен пред ключов тест

Британският външен министър Ивет Купър отбеляза, че Путин досега е отхвърлял всички инициативи на Тръмп, избирайки вместо това да ескалира войната. Затова, каза тя, европейският подход остава да се оказва натиск върху Русия чрез санкции и подкрепа за Украйна, докато Москва не се върне на преговорите.

Един британски дипломат посочи, че Лондон не е информиран за предложението, въпреки близките отношения между националния съветник по сигурността Джонатан Пауъл и Уиткоф. Друг британски представител омаловажи значението на плана.

Европейските и украинските представители от месеци гледат с подозрение на подхода на Уиткоф. Според тях неговата склонност да действа самостоятелно е довела до провали в усилията за мир, а отказът му да се консултира със съюзниците често го е оставял неподготвен или недоинформиран. Те смятат, че тихите му контакти с Москва свидетелстват за това, че е подвеждан относно целите на Путин.

"Руснаците очевидно разпознават Уиткоф като човек, склонен да отстоява техните интереси", казва европейски служител по отбраната. "Европейските страни не са били консултирани. А и в Белия дом има кръг, който отдавна гледа на европейците като на "пречка" за мирния процес, така че не е изненада."

Вторият служител от Белия дом отхвърли критиките, че Москва предпочита да работи само с Уиткоф. Според него Русия логично би желала да разговаря с Вашингтон за прекратяване на войната.

Кремъл омаловажи новия план. Говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че "няма нищо ново" спрямо обсъжданото по-рано в Анкъридж, позовавайки се на срещата между Тръмп и Путин в Аляска през август.

Не е ясно доколко напреднала е подготовката на документа. Хора, които по правило биха били информирани в Белия дом и Държавния департамент, също не са били включени в процеса. Според източници планът е разработван без координация между агенциите.

От януари насам Тръмп и негови висши сътрудници многократно са се опитвали да ангажират Русия в сериозни преговори за прекратяване на конфликта. Високопоставени срещи и разговори, включително на срещата в Аляска, са оставили Белия дом разочарован и без конкретен напредък.

След месеци на отказ да бъдат наложени финансови санкции, Съединените щати санкционираха двата най-големи руски петролни концерна през октомври, след като плановете за нова среща между Тръмп и Путин в Будапеща пропаднаха.

Министърът на армията Дан Дрискол вече беше ангажиран в сътрудничество с Украйна по линия на дроновите технологии, проект, който Тръмп иска бързо да бъде финализиран. Президентът го нарича своя "човек по дроновете", като според служители Дрискол е спечелил доверието му с реформите, които провежда в закупуването на армейско въоръжение, и с честите си участия в национални телевизионни програми.

Вижте в нашата галерия: Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Източник: Politico     
Мирен план на Тръмп Война Русия Украйна Териториални отстъпки Членство в НАТО Безпокойство на съюзниците Стив Уиткоф Дипломатически преговори Руски условия Украинска позиция Санкции срещу Русия
Последвайте ни

По темата

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

pariteni.bg
Има надежда, ЕС (може би) ще се вразуми, оставя ДВГ в продажба и след 2035 г.

Има надежда, ЕС (може би) ще се вразуми, оставя ДВГ в продажба и след 2035 г.

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 11 минути

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

<p>12 млн. долара за &quot;златния трон&quot;: Кой стои зад покупката?</p>

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Любопитно Преди 19 минути

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

5,8 по Рихтер разтърси Индонезия

5,8 по Рихтер разтърси Индонезия

Свят Преди 35 минути

Трусът е бил на дълбочина 130 километра

<p>Русия вербува деца през Telegram да взривяват&nbsp;Украйна</p>

Русия вербува деца през Telegram да саботират Украйна

Свят Преди 47 минути

Според СБУ през последните две години са установени над 800 украинци, вербувани от Русия – 240 от тях непълнолетни, някои едва на 11 години

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Свят Преди 59 минути

Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания

Ще поскъпнат ли храните: Браншови организации скочиха срещу шоково вдигане на такси от БАБХ

Ще поскъпнат ли храните: Браншови организации скочиха срещу шоково вдигане на такси от БАБХ

Пари Преди 1 час

Какви са предвидените увеличения?

<p>Тръмп ще се срещне с &quot;комунистическия&quot; кмет на Ню Йорк</p>

Доналд Тръмп ще се срещне с "комуниста" Мамдани, новия кмет на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща"

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

България Преди 2 часа

Представителите на бранша алармират за тежки последици за бизнеса

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Свят Преди 2 часа

Ако бъде признат за виновен Рийд, може да получи максимална присъда доживотен затвор

Снимката е илюстративна

Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест

България Преди 2 часа

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Свят Преди 2 часа

Делото срещу него вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург

Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото

България Преди 3 часа

Te са част от програмата за модернизацията на "Метрополитен"

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 3 часа

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

<p>Изслушват шефа на ДАНС&nbsp;за последиците от санкциите над активите на &quot;Лукойл&quot;</p>

Изслушват шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

България Преди 3 часа

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Любопитно Преди 4 часа

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

<p>Снимката, каквато светът не беше виждал досега</p>

Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал

Любопитно Преди 4 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Кралско завръщане: Кейт и Уилям сияят на Royal Variety Performance 2025

Edna.bg

11 храни, които ще ти помогнат при подуване на корема

Edna.bg

Пътят към Мондиал 2026: Жребият за четирите последни места

Gong.bg

Разследват бившия агент на Гарет Бейл за изнасилване

Gong.bg

Отскубната коса и душене: Бой между момичета в столично училище завърши с арест

Nova.bg

Усещане за зима: Циклони носят есенни дъждове, вятър и сняг в края на ноември

Nova.bg