Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

С ъюзници на Съединените щати и украински представители изразиха сериозно безпокойство относно нов мирен план на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна, който според тях може да доведе до отстъпки в полза на Москва, пише Politico .

Американските съюзници и украинските власти се опитваха в сряда да изяснят съдържанието на предложението за мир, подготвяно от специалния пратеник на администрацията на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Те предупреждават, че планът може да доведе до приемане на руски условия в стремежа на Вашингтон бързо да сложи край на конфликта.

По думите на европейски и американски представители много елементи в плана остават неясни, включително ролята на НАТО и дали се предвиждат териториални отстъпки от Украйна. Според лица, запознати с процеса, дипломатическата инициатива на Уиткоф започнала в края на миналия месец, когато той се срещнал в Маями с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Срещата се провела малко след като пропаднала надеждата на Тръмп за нов разговор с Владимир Путин.

Украинските и европейските партньори били изненадани от публичното разкриване на плана. Според тях това било особено разочароващо, тъй като Тръмп едва наскоро бил започнал да осъзнава липсата на искреност в подхода на Путин към преговорите.

Планът от 28 точки, за чието съществуване първи съобщи Axios, в сегашния си вид би изисквал значителни отстъпки от Киев, включително ограничения върху украинските въоръжени сили и отказ от обширни територии, казва трети източник. Същевременно той подчертава, че условията подлежат на преговори.

Един от спорните моменти е дали и как в документа да бъде споменат въпросът за НАТО, тема, която досега не е била публично обсъждана. Украйна настоява за членство в Алианса като гаранция срещу бъдеща агресия на Русия. Докато част от европейските страни подкрепят това, Съединените щати го отхвърлят, а Москва от години настоява Киев да не се присъединява към НАТО.

Европейските партньори изразяват и опасения, че предоставянето на териториални отстъпки на Русия би означавало възнаграждаване на агресия и опасен прецедент.

Белият дом отказа коментар относно съдържанието на плана и начина, по който е разработен.

В европейските столици липсата на информация буди тревога. "Не сме били информирани", заяви германският външен министър Йохан Вадепхул. Той добави, че Берлин подкрепя всички усилия, които могат да доведат Путин отново на масата за преговори, но подчерта, че ЕС се фокусира върху подкрепата за Украйна и санкционния натиск върху Москва.

По думите на американски източници руските искания в рамките на инициативата повтарят предложения, които държавният секретар Марко Рубио вече е отхвърлил по време на опитите да бъде договорена среща между Тръмп и Путин. Те включват настояване Москва да контролира повече територия в Източна Украйна и Киев да се откаже от бъдещи гаранции за сигурност от Запада, условия, които Киев смята за неприемливи.

През тази седмица военният министър Дан Дрискол, заедно с началника на Сухопътните войски генерал Ранди Джордж и командващия американските сили в Европа генерал Кристофър Донахью, бяха спешно изпратени в Киев, за да обсъдят с украинското ръководство предложението. Пътуването е организирано след среща в Белия дом, на която Тръмп решил, че Дрискол трябва да бъде неговият емисар в разговорите със Зеленски.

След престоя си в Киев Дрискол ще проведе серия от брифинги с НАТО съюзниците, за да ги запознае с американската визия за бъдещето на мирните преговори.

Белият дом се изказва оптимистично за плана. Един високопоставен служител заяви, че рамка за прекратяване на конфликта може да бъде договорена до края на месеца, а евентуално и в рамките на тази седмица. Втори служител подчерта, че и двете страни ще трябва да проявят гъвкавост.

Украинските представители не са коментирали публично. Началникът на канцеларията на президента Андрий Ермак заяви, че е в "постоянна комуникация" с екипа на Тръмп, включително с Уиткоф, и че Киев ще работи със Съединените щати за постигане на "справедлив и устойчив мир".

Британският външен министър Ивет Купър отбеляза, че Путин досега е отхвърлял всички инициативи на Тръмп, избирайки вместо това да ескалира войната. Затова, каза тя, европейският подход остава да се оказва натиск върху Русия чрез санкции и подкрепа за Украйна, докато Москва не се върне на преговорите.

Един британски дипломат посочи, че Лондон не е информиран за предложението, въпреки близките отношения между националния съветник по сигурността Джонатан Пауъл и Уиткоф. Друг британски представител омаловажи значението на плана.

Европейските и украинските представители от месеци гледат с подозрение на подхода на Уиткоф. Според тях неговата склонност да действа самостоятелно е довела до провали в усилията за мир, а отказът му да се консултира със съюзниците често го е оставял неподготвен или недоинформиран. Те смятат, че тихите му контакти с Москва свидетелстват за това, че е подвеждан относно целите на Путин.

"Руснаците очевидно разпознават Уиткоф като човек, склонен да отстоява техните интереси", казва европейски служител по отбраната. "Европейските страни не са били консултирани. А и в Белия дом има кръг, който отдавна гледа на европейците като на "пречка" за мирния процес, така че не е изненада."

Вторият служител от Белия дом отхвърли критиките, че Москва предпочита да работи само с Уиткоф. Според него Русия логично би желала да разговаря с Вашингтон за прекратяване на войната.

Кремъл омаловажи новия план. Говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че "няма нищо ново" спрямо обсъжданото по-рано в Анкъридж, позовавайки се на срещата между Тръмп и Путин в Аляска през август.

Не е ясно доколко напреднала е подготовката на документа. Хора, които по правило биха били информирани в Белия дом и Държавния департамент, също не са били включени в процеса. Според източници планът е разработван без координация между агенциите.

От януари насам Тръмп и негови висши сътрудници многократно са се опитвали да ангажират Русия в сериозни преговори за прекратяване на конфликта. Високопоставени срещи и разговори, включително на срещата в Аляска, са оставили Белия дом разочарован и без конкретен напредък.

След месеци на отказ да бъдат наложени финансови санкции, Съединените щати санкционираха двата най-големи руски петролни концерна през октомври, след като плановете за нова среща между Тръмп и Путин в Будапеща пропаднаха.

Министърът на армията Дан Дрискол вече беше ангажиран в сътрудничество с Украйна по линия на дроновите технологии, проект, който Тръмп иска бързо да бъде финализиран. Президентът го нарича своя "човек по дроновете", като според служители Дрискол е спечелил доверието му с реформите, които провежда в закупуването на армейско въоръжение, и с честите си участия в национални телевизионни програми.