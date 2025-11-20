Свят

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Срещата идва ден след като САЩ представи ново мирно предложение на Украйна, което изисква Киев да отстъпи контролираната от Русия територия и да намали размера на армията си с повече от 50%

20 ноември 2025, 09:24
"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски присъства на среща днес, 20 ноември, в Киев с представители на високопоставени служители на Пентагона и американската армия, предаде NOVA

Делегация от Съединените щати, начело с министъра на армията и сухопътните сили, е в украинската столица на „мисия за установяване на фактите“, съобщи американското посолство в Киев.

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

Зеленски беше на посещение в Турция, където разговаря с президента Реджеп Ердоган в рамките на дипломатическия процес за край на войната в Украйна.

Украинският държавен глава посочи, че само Съединените щати и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат най-накрая войната.

Срещата идва ден след като САЩ представи ново мирно предложение на Украйна, което изисква Киев да отстъпи контролираната от Русия територия и да намали размера на армията си с повече от 50%, съобщи пред АФП високопоставен служител, запознат с предложението.

Планът изглежда повтаря максималистичните условия на Русия – изисквания, които Украйна последователно отхвърля като равносилни на капитулация.

Проектът предвижда „признаване на Крим и други региони, които руснаците са превзели“ и „намаляване на армията до 400 000 души“, заяви източникът.

Планът предвижда също Украйна да се откаже от всички оръжия с голям обсег.

„Важен нюанс е, че не разбираме дали това наистина е идея на Тръмп“ или „на неговото обкръжение“, каза източникът на АФП.

„Аксиос“ по-рано съобщи, че Москва и Вашингтон работят по таен план за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години. Кремъл отказа да коментира информацията, а по-късно заяви, че няма нови договорености.

Русия в момента окупира около една пета от територията на Украйна, голяма част от която е опустошена от боевете.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да използва отношенията си с руския лидер Владимир Путин, за да сложи край на войната, но досега не е постигнал напредък.

От началото на втория си мандат позицията на Тръмп относно войната в Украйна се променя драстично няколко пъти.

Източник: NOVA    
Володимир Зеленски Киев САЩ Пентагон Американска армия Среща Война в Украйна Дипломация Турция Доналд Тръмп
