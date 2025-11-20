Свят

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Твърдолинейни партии от двата края на политическия спектър остро разкритикуваха думите му, определяйки ги като алармистки

20 ноември 2025, 15:17
Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия
Източник: IStock

С трастният призив на новия началник на Генералния щаб на Франция генерал Фабиен Мандон към кметовете да подготвят гражданите за възможна война с Русия предизвика незабавна реакция от водещи политически сили, пише Politico.

По време на ежегодната среща на френските кметове в Париж във вторник Мандон заяви, че местните власти трябва да подготвят населението, че може да се наложи "да приеме страдание, за да защити това, което сме".

Френският върховен главнокомандващ очаква "сблъсък" с Русия

"Разполагаме с цялото знание, с цялата икономическа и демографска сила, за да възпираме режима в Москва", каза той. Но предупреди, че ако Франция "не е готова да приеме да губи своите деца, да търпи икономически лишения, защото приоритет ще има отбранителното производство, тогава сме изложени на риск".

Партии от крайната левица и крайната десница, заедно представляващи значителен дял от избирателите, реагираха остро, подчертавайки липсата на обществен консенсус относно подготовката за война и различните оценки за мащаба на заплахата от Русия. Много страни в НАТО предупреждават, че Москва може да атакува Алианса по някакъв начин до 2030 г.

Лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон заяви в X, че е в "пълно несъгласие" с Мандон и че не е негова работа "да предвижда жертвите, които биха произтекли от нашите дипломатически провали".

Лидерът на Комунистическата партия Фабиен Русел обвини генерала във "военна пропаганда".

Формациите "Непокорна Франция" на Меланшон и Комунистическата партия бяха единствените парламентарни групи, които миналата година гласуваха против символична резолюция за предоставяне на военна помощ на Украйна.

От крайнодясната "Национален сбор" депутатът Себастиен Шеню заяви пред френския телевизионен канал LCI, че Мандон "няма легитимност" да прави подобни изявления, и изрази опасения, че те отразяват мисленето на президента Еманюел Макрон.

Генерал: Френската армия е готова

Генерал Мандон, който тази година бе назначен на мястото на генерал Тиери Буркар, още на първото си изслушване в парламента предупреди, че френската армия трябва да бъде готова "след три или четири години" за възможен "шок" във връзка с Русия.

"Непокорна Франция" и "Национален сбор", които според последните проучвания може да се изправят един срещу друг на балотажа на следващите президентски избори, настояват Франция да напусне интегрираното командване на НАТО. Първите искат страната да излезе изцяло от Алианса възможно най-скоро, докато вторите са склонни да изчакат края на войната в Украйна.

Източник: Politico    
Франция Генерал Фабиен Мандон Конфликт с Русия Военна подготовка Политически реакции НАТО Кметове Еманюел Макрон Крайна левица Крайна десница
