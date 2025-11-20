Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Н ай-смъртоносният удар срещу Украйна през последните 2 месеца беше нанесен през нощта срещу сряда от руските военни. Най-много загинали има в Тернопол, след като две многоетажни жилищни сгради бяха разрушени от крилати ракети и избухнал пожар.

"Нощ на руски терор срещу Украйна": Киев съобщи за атаки и загинали

Атаките засегнаха и други градове, като общо Русия е изстреляла 470 ударни дрона и 48 ракети. Спасителите продължават да разчистват отломките, докато властите съобщават за ранени и разрушения в Харков, Киев, Лвов, Николаев, Донецк, Днепровска и други области.

„Има още по-нови данни - 26 са загинали, 93 са ранени, като 18 от тях са деца”, обяви пред NOVA Оля Сорока от Лвов, която е преподавател по български език в Лвовския национален университет „Иван Франко”.

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

По думите ѝ тази нощ е била по-спокойна, но атаките в цялата страна продължават.

„Украйна е подложена на всекидневен терор. Ние живеем постоянно в този тормоз”, разказа тя.

Сорока допълни, че хората са много изтощени.

„Понякога въздушните тревоги са всяка нощ или се обявяват 2-3 пъти на нощ. Мисля, че такава е идеята, да се изтощят хората, да се изтормозят психически”, каза украинката.

Русия нанесе пореден масиран удар срещу Украйна

По думите ѝ хората не винаги реагират при въздушна тревога.

„След втората или третата такава тревога ти искаш просто да спиш, защото сутринта трябва да отидеш на работа, трябва да си готов. Ако имаш деца, трябва да подготвиш децата за градината, за училището, да ги заведеш”, добави Сокора.