Историческо: САЩ и талибаните подписаха мирно споразумение

С ъединените щати и талибаните подписаха днес в катарската столица Доха мирно споразумение, целящо прекратяване на 18-годишната война в Афганистан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

The United States signed a historic deal with Taliban insurgents that could pave the way toward a full withdrawal of foreign soldiers from Afghanistan over the next 14 months https://t.co/oKZgueVOou pic.twitter.com/IRfwhegoQp

Подписването на споразумението може да помогне на американския президент Доналд Тръмп да изпълни едно от ключовите си предизборни обещания - да изтегли Америка от "безкрайните ѝ войни".

BREAKING: The US and Taliban have signed a historic peace deal, in which the US has agreed to withdraw all troops from Afghanistan within 14 months.



