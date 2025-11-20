България

Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат, коментира лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС–Ново начало”

20 ноември 2025, 14:47
Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”
Източник: Пресцентър на „ДПС–Ново начало”

Л идерът на ДПС и ПГ на „ДПС–Ново начало” Делян Пеевски прие кмета на община Дулово Невхиз Мустафа, председателя на общинския съвет на община Дулово Сезгин Галиб, кметове на населени места и общински съветници от община Дулово. Всички избрани от ДПС.  

Срещата беше във връзка с тяхното желание община Дулово да бъде активна част  от стратегията “Ново начало за развитие на регионите”. 

"Новото начало е хората веднага да видят, че нещата се случват. Това, което правим от една година и хората го виждат. Не може всичко накуп, но искам всеки ден да се прави по нещо добро - инфраструктура, работни места, децата им да си дойдат, да са вкъщи. Знаете, че това е нашата мисия - да даваме на хората", заяви Пеевски.

Източник: Пресцентър на

"Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат. Днес направихме решителна крачка. Аз ще ви прелея от моята сила, за да продължим заедно напред", каза лидерът на  „ДПС–Ново начало”.

Кметът на Дулово Невхиз Мустафа благодари на Пеевски за дадената възможност и изрази от името на всички представители на ДПС в местната власт  готовност и желание да работят по високите стандарти и изисквания на лидера на  ДПС и ПГ на „ДПС–Ново начало” Делян Пеевски за хората. 

В срещата участваха Невхис Мустафа — кмет на община Дулово, Сезгин Галиб — председател на Общински съвет, Тансер Бейти — заместник-кмет, Айваз Чакър — заместник-кмет, Юмер Хатиб — Секретар на община Дулово, Нурхан Махмуд — Директор Дирекция „Образование“, Нехат Нури — юрисконсулт, Сали Сали — Общински съветник, Рефие Мехмед — Общински съветник, Хюсеин Джелили — Общински съветник, Ехлиман Ехлиман — Кмет на кметство с. Вокил, Бейджан Исмаил — Кмет на кметство с. Чернолик, Севгин Ахмет — Кмет на кметство с. Поройно, Юксел Алиев — Кмет на кметство с. Водно, Юмер Мехмед — Кмет на кметство с. Овен, Исмет Риза Кючюк — Кмет на кметство с. Черник.

На срещата присъстваха зам.-председателите на ДПС  Радослав Ревански и Халил Летифов, зам.-председателите  на ПГ на „ДПС–Ново начало”  Хамид Хамид, Ертен Анисова и Байрам Байрам. 

Източник: ДПС–Ново начало    
