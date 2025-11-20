България

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности за разследванетот срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

20 ноември 2025, 14:40
73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"
Източник: Телеграфно подкастът

П рокуратурата в Перник приключи разследването и внесе в съда обвинителен акт срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за системна жестокост към животни и създаване на порнографски материали. Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности в „Телеграфно подкастът“.

Източник: Телеграфно подкастът

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

  • Двамата са в затвора, не са осъдени

„Към настоящия момент Габриела Сашова и Красимир Георгиев са с мярка за неотклонение „задържане под стража“. С приключването на разследването задържаните се преместват в съответния затвор“, уточни прокурор Албена Стойчева.

Георгиев няколко пъти е искал по-лека мярка, но молбите му са отхвърлени. Сашова не е подавала искане за изменение – според прокуратурата това може да се дължи и на получени заплахи към нея и семейството ѝ още в началото на делото.

Източник: Телеграфно подкастът
  • 73 видеофайла и ценова листа

При претърсванията са иззети компютри и флаш памет, съдържащи 73 видеофайла. По-голямата част показват умишлено причиняване на смърт на животни по особено мъчителен начин, по-малка част – порнографско съдържание с участието и на двамата обвиняеми.

Публикувана е и ценова листа:

  • една котка – 400 евро
  • две котки – 700 евро
  • един заек – 200 евро
  • два заека – 350 евро
  • морско свинче – 150–250 евро
  • хамстер – 130–200 евро
  • мишка – 100 евро
  • пиле – посочена цена в отделни случаи

Плащанията са постъпвали през PayPal, Revolut и криптопортфейли. До момента не са установени купувачи от България.

Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, твърдят, че били "принудени"

„Не е установен купувач от България. Досега доказателствата сочат лица от чужбина“, каза прокурор Стойчева.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Трите обвинения и възможните наказания

Обвиняемите отговарят по стария текст на Наказателния кодекс, защото новите по-тежки санкции не се прилагат ретроактивно, когато не са по-благоприятни за дееца.

  • Престъпно сдружение с цел имотна облага – до 6 години затвор
  • Жестокост към гръбначни животни, довела до смърт или тежко увреждане – от 2 до 4 години затвор и глоба 2000–5000 лв.
  • Създаване и разпространение на порнографски материали – от 3 до 6 години затвор и глоба до 10 000 лв.

„За всяко престъпление ще бъде наложено отделно наказание, след което ще се определи едно общо – най-тежкото от тях“, обясни прокурор Стойчева.

Как са действали Габриела и Красимир, обвинени в насилие над животни

  • Защитни версии и психическо състояние

Красимир Георгиев твърди, че е действал под принуда и е бил само оператор. Габриела Сашова се възползва от правото да мълчи и не е дала обяснения. По време на следствието никой от двамата не е изразил разкаяние.

Психолого-психиатричната експертиза установява, че и двамата разбират характера на действията си и могат да носят наказателна отговорност. При Георгиев са отчетени садистични черти в личностния профил, при Сашова – значителна липса на емпатия.

  • Отделно разследване за пране на пари

От основното дело са отделени материали за евентуално пране на пари. Разследването продължава и цели да установи общия размер на получените суми и движението им.

  • Кога ще започне процесът

Законовият срок за насрочване на разпоредителното заседание е до два месеца от постъпване на делото в съда, с възможност за удължаване с още един месец при сложност.

„Очакваме съдът да го насрочи възможно най-скоро“, заяви прокурор Албена Стойчева.

Делото ще се гледа в Окръжен съд – Перник.

Жестокост към животни Порнографски материал Габриела Сашова Красимир Георгиев Прокуратура Перник Пране на пари
Последвайте ни
Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

pariteni.bg
Как протича бременността при кучетата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 16 минути

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Свят Преди 18 минути

Твърдолинейни партии от двата края на политическия спектър остро разкритикуваха думите му, определяйки ги като алармистки

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Свят Преди 1 час

Варшава заяви, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията

<p>Един от надзирателите от варненския арест остава задържан</p>

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

България Преди 1 час

Той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Ще успеят ли двамата да постигнат консенсус в избора си?

<p>SpaceX ще пропусне крайния срок за кацане на Луната</p>

Изтекъл доклад: SpaceX на Илон Мъск ще пропусне крайния срок за кацане на Луната

Свят Преди 1 час

Въпреки най-скорошните успехи на Starship, той е твърде назад в графика, за да може безопасно да пренася астронавти от Луната и обратно до 2027 г.

Снимката е архивна!

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

Свят Преди 1 час

Това заяви украинският център за координация за военнопленниците

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Любопитно Преди 1 час

Инцидентът се случи по време на дефилето с вечерни рокли

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден около 20 часа в сряда

Снимката е илюстративна

Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Свят Преди 1 час

Други двама са изпратени за лечение

Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта

Пощенска банка ускорява дигиталната си трансформация чрез мащабна програма с над 100 AI проекта

Любопитно Преди 2 часа

С амбициозна програма за внедряване на AI, банката поставя нов стандарт за ефективност и клиентско преживяване

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

България Преди 2 часа

Той припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Свят Преди 3 часа

Пентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Свят Преди 3 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Технологии Преди 3 часа

Шефът на компанията е убеден, че сме в началото на революция

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Песен, писана със сълзи: Михаела и Тино с първи общ дует (ВИДЕО)

Edna.bg

Виктория Бекъм се завърна като Posh Spice… на семейния диван! (ВИДЕО)

Edna.bg

Президентът на ФИФА: Очаква ни най-великото Световно първенство в историята

Gong.bg

Хулио Веласкес застава пред медиите в петък

Gong.bg

Отпускат коледни добавки за най-бедните пенсионери

Nova.bg

Как се заплаща трудът на празници и в неприсъствени дни

Nova.bg