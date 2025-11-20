73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

П рокуратурата в Перник приключи разследването и внесе в съда обвинителен акт срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за системна жестокост към животни и създаване на порнографски материали. Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности в „Телеграфно подкастът“.

Източник: Телеграфно подкастът

„Към настоящия момент Габриела Сашова и Красимир Георгиев са с мярка за неотклонение „задържане под стража“. С приключването на разследването задържаните се преместват в съответния затвор“, уточни прокурор Албена Стойчева.

Георгиев няколко пъти е искал по-лека мярка, но молбите му са отхвърлени. Сашова не е подавала искане за изменение – според прокуратурата това може да се дължи и на получени заплахи към нея и семейството ѝ още в началото на делото.

73 видеофайла и ценова листа

При претърсванията са иззети компютри и флаш памет, съдържащи 73 видеофайла. По-голямата част показват умишлено причиняване на смърт на животни по особено мъчителен начин, по-малка част – порнографско съдържание с участието и на двамата обвиняеми.

Публикувана е и ценова листа:

една котка – 400 евро

две котки – 700 евро

един заек – 200 евро

два заека – 350 евро

морско свинче – 150–250 евро

хамстер – 130–200 евро

мишка – 100 евро

пиле – посочена цена в отделни случаи

Плащанията са постъпвали през PayPal, Revolut и криптопортфейли. До момента не са установени купувачи от България.

„Не е установен купувач от България. Досега доказателствата сочат лица от чужбина“, каза прокурор Стойчева.

Трите обвинения и възможните наказания

Обвиняемите отговарят по стария текст на Наказателния кодекс, защото новите по-тежки санкции не се прилагат ретроактивно, когато не са по-благоприятни за дееца.

Престъпно сдружение с цел имотна облага – до 6 години затвор

Жестокост към гръбначни животни, довела до смърт или тежко увреждане – от 2 до 4 години затвор и глоба 2000–5000 лв.

Създаване и разпространение на порнографски материали – от 3 до 6 години затвор и глоба до 10 000 лв.

„За всяко престъпление ще бъде наложено отделно наказание, след което ще се определи едно общо – най-тежкото от тях“, обясни прокурор Стойчева.

Защитни версии и психическо състояние

Красимир Георгиев твърди, че е действал под принуда и е бил само оператор. Габриела Сашова се възползва от правото да мълчи и не е дала обяснения. По време на следствието никой от двамата не е изразил разкаяние.

Психолого-психиатричната експертиза установява, че и двамата разбират характера на действията си и могат да носят наказателна отговорност. При Георгиев са отчетени садистични черти в личностния профил, при Сашова – значителна липса на емпатия.

Отделно разследване за пране на пари

От основното дело са отделени материали за евентуално пране на пари. Разследването продължава и цели да установи общия размер на получените суми и движението им.

Кога ще започне процесът

Законовият срок за насрочване на разпоредителното заседание е до два месеца от постъпване на делото в съда, с възможност за удължаване с още един месец при сложност.

„Очакваме съдът да го насрочи възможно най-скоро“, заяви прокурор Албена Стойчева.

Делото ще се гледа в Окръжен съд – Перник.