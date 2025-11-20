Свят

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

20 ноември 2025, 11:15
А мериканското правителство публикува новоразсекретени документи от Националния архив, свързани с изчезването на легендарната авиаторка Амелия Еърхарт през 1937 г., включително последните ѝ радиокомуникации и подробни доклади от мащабната военноморска операция по издирването ѝ.

Американското правителство публикува новоразсекретени документи, свързани с изчезването на прочутата авиаторка Амелия Еърхарт. Националният архив на Съединените щати разпространи 4624 страници, посветени на операцията по издирването ѝ и на последните ѝ известни комуникации от борда на самолета "Локхийд Електра".

Откриха нови следи от изчезналата Амелия Еърхарт, героинята на Америка

Документите включват карти, таблици, навигационни логове и радиосъобщения. Последната комуникация на Еърхарт е от 2 юли 1937 г., деня на нейното изчезване над Тихия океан. В нея се казва: "Намираме се на линията 157–337… ще повторим съобщението… ще повторим…".

Сред публикуваните материали е и докладът на Военноморските сили на Съединените щати от издирването през 1937 г. Операцията започва непосредствено след последното радиопредаване и продължава 16 дни. Потвърдено е, че последният радиосигнал е приет в 19:12 по Гринуич в района на 157° източна дължина и 337° южна ширина. Търсенето, извършено от корабите USS Colorado и USS Lexington, обхваща близо 250 000 квадратни мили от Тихия океан, а хидросамолетите PBY-1 претърсват ежедневно допълнителни 25 000 квадратни мили.

Докладът съдържа информация за четири зони, определени като потенциални места за принудително кацане. За остров Маккийн е отбелязано "скорошно нарушение на повърхността от гуано", докато на остров Гарднър (днес Никумароро) са открити "следи от обитаване или знаци от огън". Поради проблеми с разрешителни и опасения, свързани с ураганния сезон, Университетът "Пърдю" наскоро отложи планирана експедиция за издирване на самолета на Еърхарт именно в района на Никумароро.

На рифа Маккийн е регистриран "необичаен боклук", а в лагуната на остров Сидни е забелязан "тъмен обект, вероятно останки". Част от отчета посочва, че между 2 и 6 юли са засечени седем достоверни сигнала за бедствие, два от които в района на Гарднър, което подкрепя теорията за Никумароро.

В документацията се съдържат и диаграми за експлоатационните характеристики на "Локхийд Електра", според които Военноморските сили пресмятат максималната издръжливост на самолета на 20 часа и 13 минути, корекция спрямо първоначалната оценка на Бреговата охрана, предполагаща, че Еърхарт може да е прелетяла остров Хау̀лънд.

Военноморските сили подчертават в доклада, че не са открити доказани останки от самолет. "Не е открито никакво доказателство за останки от самолет в рамките на радиуса на търсене", се казва в документа.

Сред разсекретените материали има и меморандум от 18 ноември 1936 г., в който Военноморските сили заявяват готовност да подпомогнат зареждането на самолета на Еърхарт на атола Мидуей преди околосветския ѝ полет: "Министерството на Военноморските сили ще съдейства за зареждането на самолета на госпожица Амелия Еърхарт на остров Мидуей и ще предприеме необходимите действия за подготовката и изпълнението на тази задача."

Кореспонденция показва, че съпругът на Еърхарт, Джордж Пътнъм, който е бил и неин мениджър, е поддържал контакт с Военноморските сили по организационните въпроси. Макар флотът да не е финансирал пътуването, той е бил упълномощен да оказва логистична помощ.

Тръмп разсекретява всички документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Един от документите съдържа преводно писмо от Япония след изчезването на Еърхарт. "Япония изразява най-дълбоките си съболезнования за трагедията с Еърхарт", се казва в посланието. "Това се прави от името на правителството и народа." В писмото се уточнява, че Управлението на южноморските острови е наредило на всички кораби, станции и постове в района на Маршаловите острови, смятани тогава за вероятната зона на инцидента, да окажат "всякакво възможно съдействие" за откриването на изчезналия самолет.

Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард обяви публикуването на документите в платформата X. Тя допълни, че при откриването на допълнителни материали те също ще бъдат разсекретявани поетапно. "В изпълнение на обещанието на президента Доналд Тръмп, публикуването на документите за Амелия Еърхарт ще хвърли светлина върху изчезването на обичаната американска авиаторка, което от десетилетия е обект на обществен интерес", заяви Габард.

