Свят

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

20 ноември 2025, 15:20
Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак
Източник: iStock

Ф ренски учени използват технологията на иРНК (информационна РНК), най-позната от ваксините срещу COVID-19, за да разработят потенциално животоспасяващо лечение за един от най-опасните рак – панкреасния, като комбинират ваксината с ултразвук, който позволява на лекарствата да достигнат до тумора.

Информационната РНК са молекулите, които пренасят генетичната информация от ДНК във всяка клетка на тялото ни, за да създадат специфични белтъци.

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“, казва Димитри Шимчак от лабораторията ART към френския изследователски институт INSERM в Орлеан.

иРНК е открита в началото на 60-те години и става световно известна, когато учените я използват, за да разработят ваксини от следващо поколение по време на пандемията от COVID, като печелят Нобелова награда за медицина през 2023 г.

Днес повечето изследвания в областта са фокусирани върху разработването на ваксина против рак, но иРНК има „много други възможности“, казва ръководителят на лабораторията Шантал Пишон.

Повече от 200 клинични проучвания на иРНК по света се провеждат от големи фармацевтични и нови компании по света, като много от тях са в САЩ, Китай и Япония, казва Пишон.

Но Франция има „едни от най-добрите екипи, които работят върху фундаментални проучвания на иРНК“, добавя тя.

В лабораторията ART в Орлеан учените разработват различни видове иРНК, „за да ги тестват върху клетките и да проверят, че не са токсични и че работят“, казва Шимчак.

Един от екипите се стреми да намери ново лечение за рака на панкреаса, който е с изключително нисък процент на оцеляване, след като бъде диагностициран.

10 редки признака, които може да сигнализират рак
10 снимки
кожа
кожа
ръце мъж пръсти
болка крака вени

Показателят за оцеляване се е повишил „от 5 % през 2000 г. до 10% днес“, казва гастроентерологът от лаборатория ART Биран Бейе.

В търсене на пробив, френските учени се опитват да комбинират иРНК ваксина с ултразвукова технология. Лекото подобрение през тези две десетилетия показва, че „химиотерапията и имунотерапията не работят много добре“, добавя той.

„Идеята е да се използва иРНК, за могат имунните клетки да се научат да се защитават срещу този много агресивен рак“, обясни Бейе.

Първо се използва мощен ултразвук „за генериране на вибрации в тъканта, които създават газови балончета“, казва той.

„Когато тези балончета се спукат, те разрушават бариерата, която заобикаля рака на панкреаса и позволява на иРНК ваксината да проникне в тумора“, добавя Бейе.

Как да се предпазим от COVID-19: Пет препоръки от здравните власти
5 снимки
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус

Засега учените показват, че ултразвукът може да бъде използван върху панкреаса и че тази техника може да подобри резултатите от конвенционалното лечение. След това изследователите се надяват да използват силата на иРНК за увеличаване на  оцеляването при пациенти с рак на панкреаса.

Утре е Международният ден за борба с рака на панкреаса, който цели да повиши информираността за това смъртоносно заболяване.

Източник: Теодора Йорданова, БТА    
иРНК лечение на рак рак на панкреаса имунотерапия ултразвукова технология ваксини медицински изследвания Орлеан Франция Нобелова награда COVID19 ваксини
