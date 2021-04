Ще отвърне ли Турция на руските провокации в Сирия

Т рудните и многопластови отношения между Русия и Турция са винаги на ръба да ескалират по цялото протежение на съревнованието между двете държави. От Либия през Сирия до Нагорни Карабах – а все повече и в Централна Азия – Москва и Анкара имат дипломатически връзки, основани на взаимни компромиси и отстъпки с цел да бъдат установени едни що-годе управляеми зони на влияние. И докато в Либия и Нагорни Карабах остават редица въпроси помежду им, Сирия продължава да бъде основна тема с потенциал да доведе до много по-директен сблъсък силите, подкрепени от двете държави. Последните събития са напомняме за това.

Руският контингент, разположен в Сирия се включи с въздушни удари и обстрел срещу енергийната инфраструктура в Северозападна Сирия, включително в района, които попадат под фактическия контрол на Турция. Действията на Москва са координирани със сирийските правителствени сили и включват също така удари с балистични ракети срещу петролни рафинерии и цистерни в районите, поддържани от Анкара и контролирани от опозиционни фракции. От средата на март има няколко подобни нападения, причинили значителни материални щети и вероятно ще имат отражение върху енергийната сигурност в района на Северна и Северозападна Сирия. Тези удари представляват нов модел на действие от страна на режима на Башар Асад и Русия, който може да постави началото на нова ескалация, включваща дори сили на Анкара и Москва поради значимостта на Сирия и геополитическата тежест на събитията.

