Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна

28 точки в нов таен американски план за мир в Украйна. За това съобщават през последните часове редица световни медии като „Ройтерс”, Си Ен Ен, „Уолстрийт джърнъл”, „Политико”, „Икономист”.

В информациите са цитирани представители на Белия дом, според които до края на ноември може да бъде договорено споразумение за прекратяване на войната. Съобщава се за тайни контакти между екипа на Тръмп и Москва, но без участието на Украйна, съобщава NOVA.

US proposals to end Russia's war involve Ukraine giving up land, some weapons, sources say https://t.co/y05CY2arXC https://t.co/y05CY2arXC — Reuters (@Reuters) November 19, 2025

Според тези източници планът е разделен на 4 основни части и включва мир в Украйна, гаранции за сигурност ѝ, както и за сигурността в Европа и точки за бъдещите отношения между САЩ, Русия и Украйна.

Според изданието Axios планът предвижда Русия да получи пълен контрол върху Донбас - Донецка и Луганска област. САЩ и други държави трябва да признаят Крим и Донбас за руски, без условието Украйна също да го прави.

В САЩ: Украйна да се откаже от 20% от територията си

Запорожка и Херсонска област не се контролират изцяло от Русия. В информациите се говори, че може да бъде замразена границата по сегашната фронтова линия.

Според „Ройтерс” планът включва и намаляване на украинската армия наполовина, а предложената от Вашингтон рамка би изисквала Киев да се откаже от ключови категории въоръжение. Според „Таймс” става дума за ракети с далечен обсег.

Източници твърдят, че според плана в регионите Херсон и Запорожие линиите на контрол ще бъдат до голяма степен замразени, като Русия може да върне част от териториите, но всичко това зависи от начина, по който се водят преговорите. Не е ясно как това ще бъде прието от Украйна, защото това са условия, които тя отдавна отказва да приеме.

Русия е дала на САЩ проект за мирен договор с Украйна

Според един от източниците екипът на Стив Уиткоф - специалният пратеник на Доналд Тръмп, всъщност е водил преговорите с Москва. Той се е срещнал със своя руски колега Кирил Дмитриев в Маями в края на октомври. Според други източници американците са имали затруднение при изготвянето на този план да формулират точно как НАТО ще участва във всичко това.

Американските власти казват, че са информирали съюзниците си в Европа, те обаче отричат да са знаели.