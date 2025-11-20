Свят

Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна

Планът предвижда Русия да получи пълен контрол върху Донбас - Донецка и Луганска област

20 ноември 2025, 09:35
"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна
28 точки в нов таен американски план за мир в Украйна. За това съобщават през последните часове редица световни медии като „Ройтерс”, Си Ен Ен, „Уолстрийт джърнъл”, „Политико”, „Икономист”.

В информациите са цитирани представители на Белия дом, според които до края на ноември може да бъде договорено споразумение за прекратяване на войната. Съобщава се за тайни контакти между екипа на Тръмп и Москва, но без участието на Украйна, съобщава NOVA.

Според тези източници планът е разделен на 4 основни части и включва мир в Украйна, гаранции за сигурност ѝ, както и за сигурността в Европа и точки за бъдещите отношения между САЩ, Русия и Украйна.

Според изданието Axios планът предвижда Русия да получи пълен контрол върху Донбас - Донецка и Луганска област. САЩ и други държави трябва да признаят Крим и Донбас за руски, без условието Украйна също да го прави.

В САЩ: Украйна да се откаже от 20% от територията си

Запорожка и Херсонска област не се контролират изцяло от Русия. В информациите се говори, че може да бъде замразена границата по сегашната фронтова линия.

Според „Ройтерс” планът включва и намаляване на украинската армия наполовина, а предложената от Вашингтон рамка би изисквала Киев да се откаже от ключови категории въоръжение. Според „Таймс” става дума за ракети с далечен обсег.

Източници твърдят, че според плана в регионите Херсон и Запорожие линиите на контрол ще бъдат до голяма степен замразени, като Русия може да върне част от териториите, но всичко това зависи от начина, по който се водят преговорите. Не е ясно как това ще бъде прието от Украйна, защото това са условия, които тя отдавна отказва да приеме.

Русия е дала на САЩ проект за мирен договор с Украйна

Според един от източниците екипът на Стив Уиткоф - специалният пратеник на Доналд Тръмп, всъщност е водил преговорите с Москва. Той се е срещнал със своя руски колега Кирил Дмитриев в Маями в края на октомври. Според други източници американците са имали затруднение при изготвянето на този план да формулират точно как НАТО ще участва във всичко това.

Американските власти казват, че са информирали съюзниците си в Европа, те обаче отричат да са знаели.

Свят Преди 9 минути

Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания

Какво става в Париж, прекъсване на електозахранването спря метрото и крайградските влакове

Свят Преди 17 минути

Очаква се то да бъде възстановено до 9 часа местно време (10 часа българско време)

Свят Преди 1 час

Ако бъде признат за виновен Рийд, може да получи максимална присъда доживотен затвор

Свят Преди 1 час

Делото срещу него вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург

България Преди 2 часа

Te са част от програмата за модернизацията на "Метрополитен"

България Преди 2 часа

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

Изслушват шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

България Преди 2 часа

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител

Любопитно Преди 3 часа

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

България Преди 3 часа

Параметрите в бюджета на НОИ станаха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на НСТС

Свят Преди 3 часа

Франсис Фолсъм, на 21 години, се омъжи за действащия президент Гровър Кливланд - с 27 години по-голям от нея

България Преди 3 часа

Кои са почивните дни и кога ще ни платят двойно, ако работим – вижте най-новите промени след решението на Министерския съвет

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Любопитно Преди 10 часа

Д-р Пекин и Алекс ще се борят за своето оцеляване в надпреварата

България Преди 10 часа

Те сменили регистрационните табели на автомобила

Свят Преди 11 часа

МВнР: България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир

