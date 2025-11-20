Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

С поред специалист по разчитане на устни Илон Мъск е попитал свой събеседник дали смята, че престолонаследникът на Саудитска Арабия е терорист.

Милиардерът, който преди шест месеца драматично скъса отношенията си с Доналд Тръмп, очевидно отново е върнат в кръга на президентското доверие – присъствайки на пищния банкет в чест на Мохамед бин Салман във вторник.

Но Мъск явно не е устоял на провокативен въпрос към изпълнителния директор на Pfizer Алберт Бурла. След като отпива глътка от чашата си, той уж попитал с известно закачливо предизвикателство: „Какво е твоето мнение – терорист ли е?“

Бурла изглеждал потресен, твърди експертът по разчитане на устни Никола Хиклинг, която анализира запис за Daily Mail.

Представители на Мъск и Бурла са потърсени за коментар.

Посещението на принц Салман бе първото му в Белия дом от седем години насам, след убийството на журналиста от Washington Post Джамал Кашоги през 2018 г.

Той бе посрещнат с пищна вечеря от Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, която отдаде фин жест към Саудитска Арабия с рокля в зелено на стойност 3350 долара.

Сред присъстващите бяха и Кристиано Роналдо, Доналд Тръмп-младши, държавният секретар Марко Рубио, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, както и журналистите от Fox News Брет Байър и Мария Бартиромо.

Присъстваха също ръководители на големи корпорации – шефът на Nvidia Дженсън Хуанг, Тим Кук от Apple, Чарлз Шваб, Мери Бара от General Motors и Алекс Карп от Palantir.

Източник: БТА

Отношенията между САЩ и Саудитска Арабия бяха силно разклатени след убийството на Кашоги — яростен критик на режима, който ежегодно екзекутира стотици хора, включително опозиционери и хомосексуални.

Във вторник Тръмп бе разпитан за връзките на принца с убийството на журналиста, след като му предостави кралско посрещане, включително прелитане на американски изтребители — жест, обикновено запазен за най-близките съюзници на САЩ.

„Споменавате човек (Кашоги), който беше изключително противоречив“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

„Много хора не харесваха този господин, за когото говорите. Дали го харесвате или не, случват се неща. Но той (принц Салман) не знаеше нищо за това.“

Кашоги, който живееше във Вирджиния и пишеше за Washington Post, бе поканен в саудитското консулство в Истанбул, където бе причакан от 15 агенти, задушен и разчленен. Останките му така и не бяха открити.

Източник: БТА

Престолонаследникът отрича участие, но според американското разузнаване той вероятно е наредил акцията.

Журналистката на ABC News Мери Брус припомни информацията на американското разузнаване и попита принца директно: „Вие организирахте бруталното убийство на един журналист.“ Тя отбеляза и че „семействата на жертвите от 11 септември са бесни, че сте в Овалния кабинет“.

„Защо американците трябва да ви имат доверие?“ попита тя, докато Тръмп многократно я прекъсваше с въпроса: „От коя медия сте?“

Той я нарече „фалшиви новини“ и защити принца.

Тръмп избухна втори път, дори заплашвайки да отнеме лиценза на ABC, когато Брус зададе въпрос за документите на Джефри Епстийн.

„Не въпросът ме притеснява, а отношението ви“, отвърна Тръмп. „Смятам, че сте ужасна репортерка“, добави той и я нарече „недисциплинирана“.

Принц Салман все пак отговори на въпроса за Кашоги, казвайки, че „е много болезнено да чуеш, че някой губи живота си без причина или по незаконен начин“.

„Това беше болезнено и за нас в Саудитска Арабия. Направихме всички правилни стъпки по разследването и подобрихме системата си, за да сме сигурни, че подобно нещо няма да се повтори“, заяви той.

Източник: БТА

Въпреки скандала около Кашоги, Тръмп е запазил близки отношения със саудитското кралско семейство.

Той посрещна престолонаследника за първи път след убийството със зрелищна демонстрация – прелитане на F-15 и F-35, парад с коне и приятелска потупване по гърба — жест, смятан за нарушение на кралския протокол.

Когато Байдън посети Саудитска Арабия през 2022 г., той се опита да избегне прекалено топлият тон заради случая Кашоги и поздрави принца с юмрук, но този жест също бе критикуван като твърде приятелски.

Освен политическото сближаване, семейство Тръмп има и съществени бизнес интереси в страната, включително огромен жилищен небостъргач, планиран в Джеда.