Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Д ържавата ще отпусне 120 лв. коледни добавки на 536 хиляди пенсионери, които взимат пенсии, които са под линията на бедност – 638 лв.
Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите
Това съобщиха от Съвета за съвместно управление, предава NOVA.
Припомняме, че предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС - Ново начало".
Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева
„Ще информираме правителството, за да подготвят заседанието на МС. А Националният осигурителен институт да започне необходимите действия добавките да бъдат изплатени по възможност преди Коледа”, заяви Деница Сачева от ГЕРБ.