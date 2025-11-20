Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

Д ържавата ще отпусне 120 лв. коледни добавки на 536 хиляди пенсионери, които взимат пенсии, които са под линията на бедност – 638 лв.

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Това съобщиха от Съвета за съвместно управление, предава NOVA.

Припомняме, че предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС - Ново начало".

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

„Ще информираме правителството, за да подготвят заседанието на МС. А Националният осигурителен институт да започне необходимите действия добавките да бъдат изплатени по възможност преди Коледа”, заяви Деница Сачева от ГЕРБ.