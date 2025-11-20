Любопитно

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

20 ноември 2025
Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове
Източник: iStock/Getty Images

В Истанбул ежедневно се поддържа деликатен баланс по криволичещите улички, в джамиите, метростанциите и кафенетата.
Повече от 15 милиона души се борят за пространство в най-големия град на Турция – мегаполис, разположен между Европа и Азия от двете страни на Босфора, подобно на домашна котка, настанила се наполовина на дивана и наполовина на масичката за кафе.

Сравнението е напълно подходящо, тъй като тук живеят и около четвърт милион бездомни котки. Те са вплетени в тъканта и историята на града – толкова присъщи, колкото килимите, подредени за продан на всеки ъгъл. Това е град, който се споделя; град, който непрестанно мърка от живот и обич, пише ВВС.

„Истанбулските котки като цяло не са нито домашни, нито бездомни – те са своеобразен хибрид между тези понятия“, казва Марсел Хейнен, фотограф и автор на „Градски котки на Истанбул“, добавяйки, че котките не принадлежат на конкретни хора, „а за тях се грижи общността във всеки квартал“.

Той подчертава, че местното почитание към котките е нещо, което не е срещал никъде другаде. „Всяка община има ветеринарен отдел, който помага на бездомните животни в района си, като предоставя безплатни услуги за кастрация и стерилизация“, обяснява Фатих Даглъ, съосновател на Музея на котките в Истанбул. „Частните ветеринарни клиники също предлагат намалени цени за бездомните котки, а жителите често допринасят финансово, за да покриват сметките.“

Тази отдаденост далеч не е нова. „Обожаването на бездомните котки датира от времето на Османската империя“, посочва Хейнен. „Тогава местни фондации са се грижили за животните, а тази любов се е превърнала и в професия, когато се появява работата mancacı – „гледач на котки“. Манкаджиите са имали задачата да хранят котките в града, като жителите са можели да купуват храна от тях и сами да се грижат за котките.“

Източник: iStock/Getty Images

Даглъ проследява връзката още по-назад: „Още от финикийците е било обичайно морските търговци да държат котки на борда, за да се пазят от гризачи“, казва тя. С пристигането на търговските кораби за коприна и подправки в оживените пристанища на Истанбул през римската и османската епоха, в града са идвали и безброй котки.

Днес жителите на Истанбул продължават с радост да споделят пространствата си – вътре и навън, над и под земята – със своя град на котките. До такава степен, че прякорът „Catstanbul“ е широко използван сред любителите на котки по света, а много туристи посещават града именно заради тях.

По време на собствените си посещения започнах да оценявам как в този шумен и динамичен мегаполис уличните котки на Истанбул се оказват най-тихите му граждани. Независимо дали седят до мен на дървена пейка, докато си поемам дъх след изкачването към кулата Галата, или се излежават по морските диги, докато се възхищавам на 360-градусова панорама към града, те ми осигуряваха усещане за спокойствие, което това понякога хаотично място рядко предлага.

Виждал съм безброй котки да дават същата грижа и на други – хора, които спират за миг, за да докоснат меката им козина. Това е приятелска покана, която не познава граници или езикови бариери. Всеки, дори и котките, които оцеляват на улицата, заслужават такава доброта. Както Хейнен отбелязва, когато истанбулска котка избере вашия скут за дрямка, докато ароматите на кебап, шафран, печена царевица и прясна скумрия се носят около вас, градът се превръща в по-мека и приятна атака върху сетивата.

Градовете рядко се възприемат като меки. Те са изградени за хората – с огромни пътища, масивни сгради и мостове, направени от твърди материали като бетон, стъкло и стомана. „Да имаш друг жив вид, който претендира за своето място в тази среда, е наистина специално. А да видиш как местните се грижат за тези свои събратя по земя – още повече“, казва Хейнен.

За разлика от други, по-негостоприемни части на света, където животът на улицата е жесток към бездомните животни, котките в Истанбул сякаш са намерили своя дом. Разходете се из историческия квартал Фатих, до Синята джамия и „Света София“, и вероятно ще срещнете Суло – пухкавия сиво-бял котарак, който позира за снимки на площад Султанахмет, недалеч от будката, чиито собственици се грижат за него.

Източник: iStock/Getty Images

По хълмовете около Босфора котките се излежават на пейки и стъпала или се сгушват в дървени къщички с А-образна конструкция за следобедна дрямка. Извън пазарите и метростанциите купички със суха храна и вода очакват гладните котки. В кафенетата местни и туристи споделят част от храната си с уличните котки, които нежно докосват краката им. Много магазини отглеждат котки като талисмани, привличайки посетители, а други оставят храна и вода за бездомните животни.

„Симбиотичната връзка между котките и хората е започнала именно тук“, казва Хейнен. „По време на османския период котките са били отглеждани по практически причини – за да предпазват храните от вредители.“

Днес тяхната роля е различна: те са неофициалните туристически посланици, смекчаващи очертанията на този суров и оживен град. Котките на Истанбул неизменно се появяват в краката ви и на снимките ви, а техните лица, лапи и мъркане остават в паметта и сърцето ви дълго след като напуснете града. Те са нежно напомняне за това какво е възможно, когато споделяме пространството, храната и живота си с другите – у дома и по време на път.

