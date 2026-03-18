ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Страни членки предупреждават за масова спекулация, докато блокът се готви за масови покупки на газ преди зимата.

18 март 2026, 14:07
Р асте тревогата заради необичайно ниските нива на газовите запаси в Европа, след като войната в Иран заплашва да предизвика съревнование между държавите за намаляващите глобални енергийни доставки, пише POLITICO​. 

ЕС изисква страните членки да поддържат газови резерви на 90 процента от капацитета си преди зимата. Това е мярка, въведена след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Но студената зима тази година е изразходвала запасите до под 30 процента към март, най-ниското ниво от 2022 г. насам.

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Цените на газа скочиха след ирански атаки, които ефективно блокираха протока Ормуз, тясната морска артерия, през която преминава 20 процента от световния втечнен природен газ, от който 6 процента бяха предназначени за Европа. Това прави задачата за попълване на запасите до зимата още по-рискова.

Зад кулисите правителствени представители и индустриални лобисти предупреждават, че страните могат едновременно да се втурнат да постигнат целите за резерви, ако правилата не бъдат облекчени, което ще повиши търсенето и ще позволи на търговците да спекулират с нарастващите цени.

Подобна динамика доведе до покачване на цените на газа над 300 евро за мегаватчас през 2022 г., като високите нови цели за запаси засилиха рязкото увеличение на търсенето след прекъсванията на доставките от Русия.

Анализаторите предупреждават, че трудността при попълването на запасите ще се усложни и от силната конкуренция от Азия, която е по-пряко зависима от газовите доставки, които преди преминаваха през Персийския залив. Това може да доведе до по-високи цени на газа през средата на годината, като намали стимулите за търговците да продават през зимата и да съхраняват през пролетта и лятото.

Въпреки това, официални представители подчертават, че все още е рано за заключения. Няколко европейски правителства обаче вече обмислят да се възползват от съществуващи изключения, които им позволяват да облекчат целите за газови резерви и да намалят риска от масови покупки, според трима европейски енергийни представители, запознати с въпроса.

Поне три страни членки смятат, че ЕК трябва да въведе допълнителни гъвкавости извън настоящата рамка, включително да намали целта с до 30 процента, посочват двама от официалните лица. Те също така настояват за нов механизъм на ЕС за координирани покупки на газ.

Такива политики биха позволили на страните да се подготвят за зимата по-спокойно. "С по-ниска цел няма да се засилва търсенето за пълнене на газохранилища на много високо ниво и да се покачват цените", каза един от представителите.

Европейската комисия все още не е взела решение как да реагира, но също е сигнализирала за проблема, както на среща на енергийните министри в понеделник, така и на предишни събирания на посланици и национални енергийни експерти през последната седмица, според източниците и официален представител на ЕС. Прессекретар на комисията не отговори на искане за коментар.

На публично ниво официалните представители изглеждат спокойни. Например Германия разполага с резерви на 22 процента от капацитета след усилията на Берлин да намали целите за складиране миналата година, но министърът на икономиката Катерина Райхе омаловажи въпроса.

Блумбърг: Европа има достатъчно газ - освен ако Русия не се намеси

Други обаче са по-притеснени. "Статуквото е несъстоятелно, съществуващите механизми не гарантират достатъчно сигурността на газовите доставки, защото стимулите за пълнене на газохранилища са недостатъчни", заяви Себастиан Хайнерман, управител на германската асоциация за газохранилища INES.

Индустриалната лобистка група Eurogas също предупреди, че строгите правила на ЕС за товари втечнен природен газ, които могат да се продават на най-високия търговец, а не като фиксирани доставки по тръбопроводи, правят продажбите за Европа по-малко привлекателни за много износители. Това допълнително ограничава шансовете на ЕС да осигури необходимото гориво на все по-свиващ се пазар.

Източник: POLITICO    
