"Все още е 11:52 ч.": Хиляди почетоха жертвите на трагедията в Нови Сад

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Х иляди студенти и граждани в Сърбия участваха в протести, с които отбелязаха 22 месеца от срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад. При трагедията загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

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В Белград протестиращите се събраха в района на старата железопътна гара, след което преминаха в дълги колони по предварително обявен маршрут. Шествието завърши с 16 минути мълчание в памет на загиналите.

„Обръщаме се към всички. Нека да се разбере какво всъщност се е случило и кой е виновен за трагедията в Нови Сад. Това е въпрос на отговорност към обществото. И този въпрос не се отнася само за тези, които са на власт, а за всички нас“, заяви студентът от Юридическия факултет на Белградския университет Андрей Попович.

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По думите му студентското движение продължава кампанията си на терен, включително чрез инициативи „от врата на врата“, организиране на информационни щандове, благотворителни акции и активности в социалните мрежи.

Протести се проведоха и в Нови Сад, където граждани отново изразиха исканията си за установяване на отговорните за трагедията.

В Ниш също беше организирано 16-минутно мълчание под посланието „Все още е 11:52 ч.“. Това е часът, в който на 1 ноември 2024 г. бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад се срути и причини смъртта на 16 души.

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Студентските протести

Студентското движение оглави антиправителствените протести, които започнаха непосредствено след трагедията в Нови Сад.

Протестите прераснаха в едно от най-мащабните граждански движения в Сърбия през последните години. Студентите настояват за политическа и институционална отговорност, както и за пълна прозрачност около причините и обстоятелствата, довели до трагедията.

През май 2025 г. студентите за първи път издигнаха и искане за провеждането на предсрочни парламентарни избори. Те заявиха, че ще подкрепят листа от кандидати за депутати с обществен авторитет, които досега не са участвали активно в политическия живот на страната.

Днес студентското движение обяви, че протестите и борбата за изпълнение на исканията им продължават.

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Майка на жертва продължава да настоява за избори

Дияна Хърка, майка на един от загиналите при срутването, също отбеляза 22-ия месец от смъртта на сина си с публикация във Facebook.

Хърка се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в протестното движение. През ноември 2025 г. тя обяви гладна стачка в опит да принуди сръбския президент Александър Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори.

В края на юни Вучич заяви, че ще остане президент още няколко седмици и след това ще подаде оставка. По думите му след оттеглянето му от поста ще бъде насрочена дата за парламентарни избори.

Трагедията в Нови Сад се превърна в катализатор на продължаващото обществено недоволство в Сърбия. Студентските протести поставиха във фокуса въпросите за отговорността на институциите, качеството на строителството и ремонта на инфраструктурата, както и за политическата отговорност за случилото се.