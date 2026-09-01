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От модата до тежката мъка: Какво се случи Кидада Джоунс – последната любов на Тупак Шакур

Почти три десетилетия след трагичната смърт на Тупак Шакур и след новия обрат около правосъдието за убийството му, вижте как се разви животът на неговата годеница Кидада Джоунс – от тежката загуба до кариерата ѝ за Disney и големите модни брандове

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 21:24
От модата до тежката мъка: Какво се случи Кидада Джоунс – последната любов на Тупак Шакур
Кидада Джоунс и Тупак Шакур   
Източник: Getty

П о време на смъртта си през 1996 г. Тупак Шакур е сгоден за Кидада Джоунс. Кончината на американския рапър дълго преследва известната стилистка. В книгата си от 2017 г. „School of Awake“ Кидада говори открито за мъката, последвала убийството, пише HELLO!

„С Пак се чувствах у дома си. Чувствах се избрана. Когато той почина, взе със себе си частица от сърцето ми. Все още понякога говоря с него – не защото не мога да го пусна, а защото такава любов не изчезва“, пише тя. „Не можех да му простя, че си тръгна, затова трябваше да се науча да го разбирам. Това е мъката в най-суровата ѝ истина: когато любовта не свършва, тя просто променя формата си. Спираш да се опитваш да я пуснеш и започваш да се учиш как да живееш с разговора, който никога не приключва.“

След като близо три десетилетия по-късно съдебните заседатели признаха бившия лидер на банда Дуейн Дейвис за виновен за убийството на Тупак, предлагаме поглед към живота на Кидада и къде се намира тя днес.

  • Коя е Кидада Джоунс?

Кидада е дъщеря на покойния музикален продуцент Куинси Джоунс и третата му съпруга Пеги Липтън. Тя е родена през март 1974 г. и израства в Бел Еър, Калифорния, заедно с родителите си и своята сестра Рашида.

Дъщерята на Куинси учи в Лосанджелисския институт за моден дизайн и мърчандайзинг (FIDM), преди да започне работа за „Tommy Hilfiger“. Кидада изгражда успешна кариера като стилист, като работи с имена от ранга на Снуп Дог и Майкъл Джексън, а същевременно се иззявява и като модел.

По-късно работи като дизайнер за „The Walt Disney Company“, където създава и собствена линия, озаглавена „Kidada for Disney Couture“.

Преди годежа си с рапъра тя има връзка с LL Cool J от 1992 до 1994 г. Кидада се запознава с Тупак в нощен клуб в Ню Йорк, а двойката живее заедно четири месеца преди трагичния му край. Тя се намира в хотелската стая в Лас Вегас, когато Тупак е прострелян на 7 септември 1996 г., и прекарва шест дни до леглото му в болницата, преди той да издъхне.

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След смъртта на Тупак тя излиза за кратко с Леонардо ди Каприо през 1999 г. През 2003 г. се омъжва за Джефри Наш, но двамата се развеждат през 2006 г.

Майката на Кидада умира от рак на дебелото черво през май 2019 г., а баща ѝ си отиде през ноември 2024 г. „Той беше наистина единствен по рода си и ще ни липсва изключително много“, сподели тогава семейството в изявление след смъртта на Куинси Джоунс. „Утешаваме се и се гордеем с съзнанието, че любовта и радостта, които бяха същността на неговото съществуване, бяха споделени със света чрез всичко, което сътвори.“

Автор: Стела Христова
Редактор: Стела Христова
Тупак Шакур Кидада Джоунс Куинси Джоунс Убийство Любов Мъка Стилист Мода Рапър
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