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„Изплъзна се от ръката ми“ – майка разказа за последните минути с децата си преди фериботът край Кипър да потъне

Майка разтърси с разказ за последните драматични минути на борда на потъналия ферибот край Северен Кипър. Осем души са загинали, а 20, сред които и две деца, все още са в неизвестност. Оцелелите близки чакат новини на пристанището, а капитанът е арестуван

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 18:40
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Кораб с близо 270 души се преобърна край Кипър, има жертви

Кораб с близо 270 души се преобърна край Кипър, има жертви

А йтен Бисер усеща как 12-годишната ѝ дъщеря се изплъзва от ръцете ѝ и изчезва, след като фериботът, с който пътуват, се преобърна край бреговете на Северен Кипър в неделя. При трагичния инцидент загинаха осем души, пише ВВС.

Кораб с близо 270 души се преобърна край Кипър, има жертви

Дъщеря ѝ Мирай и шестгодишният ѝ син Мехмет Асаф са сред 20-те души, които все още са в неизвестност, след като корабът потъна по пътя си към Турция от крайбрежния град Кирения, в самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република.

Жената и съпругът ѝ Хайри са оцелели и, подобно на много други семейства, чакат новини за близките си на пристанището, докато спасителните екипи продължават издирването.

„Тя ми казваше: „Не ме пускай!“. И аз не я пуснах. Кълна се, че не я пуснах“, сподели през сълзи Бисер пред журналисти.

Жената разказа, че паднал куфар я е извадил от равновесие и е разхлабил хватката ѝ. Тя успяла да хване крака на дъщеря си, но обувките на момичето били изцапани с машинно масло от преобърнатия кораб и то се изплъзнало през пръстите ѝ.

„Навсякъде беше хлъзгаво. Беше като мазнина. Тя просто се изплъзна от ръката ми“, спомня си тя.

Семейството се е връщало в Турция след почивка на средиземноморския остров.

„Не успяхме да направим нищо, загубихме децата си“, каза Хайри Бисер. „Две от трите ни деца ги няма. Оставихме ги. Оставяме ги на този остров, докато си тръгваме.“

На борда на кораба е имало 259 пътници и осем членове на екипажа. В момента 19 от пътниците се лекуват в болници в Северен Кипър, съобщават местните власти.

Осемте членове на екипажа, включително капитанът на кораба, както и още един мъж, бяха официално арестувани в понеделник. Те ще останат в ареста за три дни, като са издадени заповеди за задържане и на други лица.

Частният ферибот е отплавал от популярния морски курорт Кирения около 12:30 ч. (09:30 ч. GMT) по пътя си към турския град Ташуджу.

Курсът е бил плануван за събота, но отпътуването е било забавено заради силните бури, връхлетели острова. В неделя морето е останало изключително бурно.

Някои очевидци разказват, че двукорпусният ферибот се е разтресъл силно, преди да се разбие в морската повърхност, като част от носа му се е пръснала при удара.

Юнал Юстел, премиер на Севернокипърската турска република (СКТР), която е призната единствено от Турция, заяви пред местните медии, че плавателният съд е бил ударен от две последователни вълни, преди да се преобърне.

Докато капитанът се опитвал да овладее плавателния съд след първата вълна, го е връхлетяла втора и той е започнал бързо да пълни вода, обясни той.

Оцелелите продължават да чакат новини за изчезналите си роднини на пристанището в Кирения.

Корабът е потънал напълно и се намира на дълбочина от 514 метра, съобщават официалните власти.

На повърхността на водата са разпръснати отломки, сред които черен куфар на колелца и стоманен лист, който вероятно се е откъснал от корпуса на ферибота.

Властите правят опити да извадят черната кутия на плавателния съд, за да установят точните причини за инцидента.

Специализиран кораб ще пристигне от Турция във вторник, за да се включи в издирвателните операции, заяви президентът на СКТР Туфан Ерхурман.

Междувременно от понеделник в страната е обявен тридневен национален траур.

Фериботът – високоскоростен катамаран Filo Jet с дължина 40 метра и ширина 10 метра – плава под турски флаг, показват данните на Marine Traffic.

От компанията „Фило Денизджилик“, която управлява преобърналия се пътнически кораб, заявиха, че са „дълбоко натъжени от трагичния инцидент“.

СКТР контролира северната третина от остров Кипър, който е разделен от 1974 г.

Редактор: Стела Христова
трагедия с ферибот Северен Кипър корабокрушение жертви Кирения безследно изчезнали спасителна операция
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