САЩ нанесе нови въздушни удари по цели в Иран, Техеран заплашва с отмъщение

Ч етири снаряда поразиха няколко района, разположени на изток от Ормузкия проток, съобщи ирански представител, цитиран от иранската информационна агенция ИРНА, след като американското Централно командване обяви, че САЩ в момента са започнали да нанасят нови удари по цели в Иран, предаде Франс прес.

Югоизточната иранска провинция Систан-Белуджистан, която стана обект на няколко атаки след възобновяването на военните действия през юли, беше засегната, заяви регионалният представител Али Халилабади. Той не уточни дали в провинцията са били нанесени щети.

US launches new barrage of strikes on Iran around Strait of Hormuz https://t.co/rn5jMoZ9M4 https://t.co/rn5jMoZ9M4 — Reuters (@Reuters) September 1, 2026

Според Иранската държавна телевизия е било поразено и летище в провинция Керман, предаде Франс прес. Засега няма информация за жертви и щети там.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди, че ще накара САЩ да съжаляват за новите си атаки близо до Ормузкия проток. От своя страна американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "още по-силно", ако от иранска страна последват ответни действия.

Breaking News: The U.S. military said that it was striking military targets in Iran in retaliation for Iranian attacks on ships and U.S. forces in the region, raising the risk of a renewed round of fighting. https://t.co/jxMLusT0kB — The New York Times (@nytimes) September 1, 2026

"Сурово наказание очаква агресорите, САЩ ще съжаляват за новите си атаки", обяви говорителят на КГИР Хусейн Мохеби в социалната мрежа Екс, след като снаряди бяха изстреляни срещу южната част на Иран.