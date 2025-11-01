Свят

Година от ужаса в Нови Сад, стотици хиляди на протест в Сърбия

Река от хора се изля по улиците на града

Обновена преди 32 минути / 1 ноември 2025, 07:42
С тотици хиляди сърби почетоха днес паметта на жертвите на трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и уби 16 души.

Река от хора се изля по улиците на града. Те поднесоха цветя и запалиха свещи пред огражданията на жп гарата, а по лицата на мнозина се стичаха сълзи.

"Тъжни сме, няма виновни за тази трагедия, нима е възможно!", каза пред БТА 25-годишната Ивана Гърбич, която пристигна снощи в Нови Сад пеша от южнобанатския град Вършац.

Хиляди сърби тръгнаха към Нови сад

"Тази година е най-трагичната година в най-новата история на Сърбия, никой не е осъден и вижда се, че режимът се опитва да се предпази, но хората са осъзнати и ще се преборят виновните да бъдат наказани", посочи Никола Миличевич от западния сръбски град Шабац.

В 11.52 ч местно време десетки хиляди запазиха 16 минути мълчание в памет на 16-те жертви. Заради "летните" 22 градуса на днешния 1 ноември,  вълнението и огромното стълпотворение на хора, няколко души припаднаха.

Никой в Нови Сад не носеше в ръцете си сръбското знаме, тъй като правителството обяви 1 ноември за Ден на национален траур и забрани развяването на националния флаг и разпореди държавните и местните институции да го спуснат наполовина. 

През целия ден студенти, интелектуалци и близки на загиналите изнасяха речи на специално организираните трибуни.

На места в града възникнаха аварии на водопровода, а електричеството в два от факултетите на университета в Нови Сад бе прекъснато без обяснение.

Местата в хотелите и ресторантите свършиха още вчера, а много сърби пристигнаха в Нови Сад със семействата си и ще останат в града и утре.

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

През целия ден в града има засилено полицейско присъствие, включително и на служители на сръбското министерство на вътрешните работи в цивилно облекло.

Вчера железопътният оператор в Сърбия спря всички влакове, с абсурдното обяснението за бомбена заплаха. Така много от хората, които днес протестират в Нови Сад, бяха принудени да ходят десетки километри пеша.

Днешното възпоменателно събитие е кулминацията на антиправителствите протести, оглавени от студенти,

които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души.

Студентите блокираха над 60 факултета, а протестите се превърнаха в масови. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Източник: EPA/БГНЕС

 

Източник: БТА, Теодора Енчева    
Нови Сад жп гара рухване на козирка трагедия възпоменание студентски протести антиправителствени протести Сърбия Александър Вучич корупция
