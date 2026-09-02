Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и "Прогресивна България"

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„Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани". Това заяви бившият служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров в ефира на NOVA.

Той подчерта, че не търгува подкрепа срещу политически обещания и няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на кандидатурата си.

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Aндрей Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ, както и от хора, които са гласували за „Прогресивна България“.

„Разговарял съм с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те ще подкрепят моята кандидатура заради принципите, които отстоявам“, посочи той.

Гюров допълни, че е разговарял и с хора от ръководството на партията, които са му споделяли, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит.

Кандидатът за държавен глава заяви още, че е отворен към избиратели както от левия, така и от десния политически спектър.

„Тук става въпрос за това дали трябва да концентрираме цялата власт в едни ръце, или трябва да има баланс“, коментира Гюров. Според него президентската институция трябва да бъде ясен коректив на властта, когато това е необходимо.

Той определи концентрацията на власт като „изключително опасна за държавата“ и подчерта, че бъдещето на България е в обединена Европа.

По повод кандидатурата на Илияна Йотова Гюров заяви, че според него тя трудно се дистанцира от политиката на Румен Радев. По думите му президентската институция трябва да има собствена позиция и да не бъде продължение на политически модел.

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Гюров коментира и въпроса за своята политическа биография.

„Има хора, които са зависими, но има и такива, които са били представители на определени партии и все пак са запазили своята независимос. Аз съм от вторите“, каза той.

Според Гюров механизмът на т.нар. „домова книга“ може да бъде подобрен, така че да има повече възможности за избор при назначаването на служебно правителство.

Той коментира и икономическата политика.

По думите му опитите за административно регулиране на цените чрез „справедлива цена“ и потребителска кошница не решават проблема. „По такива пътища не могат да се регулират цените. Това става чрез конкретни действия от бюджета“, заяви кандидатът за президент.

Гюров свърза високите цени и с големия бюджетен дефицит. Според него се наблюдава и прехвърляне на хора от частния към държавния сектор, като служителите в администрацията получават увеличения на възнагражденията, докато работещите в частния сектор, които плащат данъци и осигуровки, не могат да очакват автоматично същото.

По отношение на съдебната реформа той посочи, че е необходима по-цялостна оценка на проблемите. Според него една от негативните тенденции е концентрацията на власт и управлението на цели системи по начин, който не води до по-голяма ефективност и по-добри решения за гражданите.

Гюров заяви още, че президентската институция трябва да поставя високи критерии при избора на хора за ръководни позиции в държавата. „Гласът на президента трябва да се използва, за да иска най-висок клас на хората, ръководещи институциите“, посочи той.

Кандидатът за президент коментира и личната си мотивация да се включи в надпреварата. По думите му притеснения винаги има, но когато дойде време за поемане на отговорност, той не бяга от нея.

Гюров представи и кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев, като заяви, че разчита на неговата откровеност. „Знам, че Георги Кандев винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не“, каза той.

Гюров сподели, че е обсъдил решението да се кандидатира за президент със своята съпруга. Тя също е икономист и преподава в Американския университет. Той не изрази притеснение за семейството си, след като и синовете му вече са големи - единият завършва университет тази година, а другият тази година започва.

Според Андрей Гюров президентските избори са мажоритарни и в крайна сметка българските граждани ще решат кой да бъде техният фаворит.