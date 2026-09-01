Свят

Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг

Германия официално обвини Русия за инцидента с дрон с експлозив на летището в Лайпциг. Берлин предприема дипломатически мерки и затваря консулството в Бон, докато НАТО изрази пълна подкрепа, а въпросът влиза в дневния ред на Европейския съюз

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 19:32
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Г ермания обяви, че Русия носи отговорност за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец.

На 4 август на летище Лайпциг/Хале в Източна Германия, в близост до украински товарни самолети, бе открит дрон, носещ взривно устройство. Взрив не е последвал поради дефект в детонатора, а разследващите подозират, че втори дрон се е сблъскал с товарен самолет наблизо. Трети дрон бе намерен в района на летището 10 дни по-късно, пише ВВС.

Министърът на вътрешните работи Александър Добринд заяви, че атаката следва „добре познатия модел на руски хибридни операции в Европа“ и че очакванията са Германия да продължи да бъде мишена.

Руският външен министър каза, че Москва ще реагира на „антируски решения“, съобщи агенция Интерфакс. Експерти по сигурността и по-рано спекулираха за възможна руска намеса, но Кремъл последователно отхвърля подобни обвинения.

Летище Лайпциг/Хале се използва от германските въоръжени сили и съюзниците от НАТО за транспорт на военни товари. То служи и за база на украинската авиокомпания „Антонов“, която извършва основната част от въздушните превози на страната.

Германия: Случаят с дрона на летище Лайпциг е част от "сценарий за хибридна атака"

Германският външен министър Йохан Вадефул, който бе заедно с Добринд на пресконференция в Берлин, обяви, че ще разпореди закриването на руското консулство в Бон. Споразумението за Руския дом в Берлин също ще бъде прекратено – институция, за която редица наблюдатели твърдят, че се използва за шпионаж и разпространение на руска пропаганда.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът „изразява пълна солидарност с Германия“.

„Доказателствата са ясни. Приветствам мерките, обявени от Германия в отговор“, написа той в X.

Темата предстои да бъде обсъдена на срещата на външните министри от ЕС в Ирландия.

Германия е сред няколкото държави от НАТО, които през последната година съобщават за забелязани дронове над летища, военни и промишлени обекти. До момента Берлин избягваше да посочва конкретен извършител за случая в Лайпциг, ограничавайки се до намеци за възможна намеса на „чужди сили“. Американски медии обаче вече съобщиха, че представители на Вашингтон свързват инцидента с Русия.

Берлин предупреди, че страната е „ежедневна мишена“ на хибридна война, а канцлерът Фридрих Мерц заяви миналата седмица, че извършителите на вражески действия срещу Германия ще „платят цена“. Правителството подготвя разширяване на правомощията на разузнавателните си служби, критикувани досега за липса на достатъчно лостове за реакция.

Германия остава един от основните поддръжници на Украйна, а Мерц заема твърда позиция в подкрепа на Киев. Присъствието на украински товарни самолети в ключов германски логистичен възел логично го превръща в потенциална мишена за Москва.

Съобщението обаче идва в чувствителен политически момент за правителството на Мерц. Предстоящите избори в източната провинция Саксония-Анхалт могат за първи път да доведат на власт на провинциално ниво крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD). Партията, която е най-голямата опозиционна сила в страната, настоява за спиране на помощта за Украйна и възстановяване на отношенията с Русия.

Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг

В отделен инцидент германската полиция разследва открити импровизирани взривни и запалителни устройства в електрическа подстанция в източната провинция Бранденбург. При инцидента е повреден електропровод, което е довело до временно прекъсване на захранването. Извършителят към момента е неизвестен.

Редактор: Стела Христова
Германия Русия Летище Лайпциг Атака с дрон Хибридна война НАТО Шпионаж Руско-германски отношения
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