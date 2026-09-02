България

Слънце и до 36° в сряда, но жълт код предупреждава за бури на югозапад

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 2 часа / 2 септември 2026, 06:30
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Ж ълт код за интензивни валежи е обявен за една област в сряда. Въпреки слънчевото и горещо време в по-голямата част от страната, следобед над Югозападна България се очакват краткотрайни, на места интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Предупреждение от първа степен – жълт код за интензивни валежи е обявен за област Благоевград за сряда, 2 септември, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за дъжд от Института съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Картата с опасни явления на НИМХ
Картата с опасни явления на НИМХ Източник: НИМХ

Прогноза за 2 септември

През нощта ще бъде предимно ясно. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, няма да се променя съществено.

В сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 2 септември
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 2 септември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 52 мин. и залязва в 20 ч. Продължителност на деня: 13 ч. и 10 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 46 мин. и изгрява в 22 ч. и 14 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи, интензивни с гръмотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България; през нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони.

В петък ще е ветровито, с променлива облачност, по-често да слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27° и 32°. До вечерта в събота валежите навсякъде ще спрат.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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