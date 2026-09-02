България

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 06:54
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Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) започва от 2 септември да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Документите ще се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 часа в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии и коалиции в ЦИК е 17:00 часа на 9 септември.

От 7 септември ЦИК ще започне да приема и документи за регистрация на инициативни комитети за участие в президентския вот. Заявления ще се подават всеки ден между 9:30 и 17:00 часа, а крайният срок е 14 септември.

На 27 август правителството одобри план-сметката за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент през октомври. Предвидените средства са в размер на 116,928 млн. евро.

Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Средствата за организационно-техническата подготовка на вота трябва да бъдат предоставени на общинските и областните администрации не по-късно от 30 дни преди изборите.

С одобрения финансов ресурс ще бъдат осигурени дейностите по подготовката и отпечатването на избирателните списъци, материално-техническото обезпечаване на изборния процес, включително зали за изчислителни пунктове и за приемане на протоколи, както и логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет.

Средствата са предвидени и за възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии, организирането на гласуването в чужбина, охранителните мероприятия на Министерството на вътрешните работи, разяснителната кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.

Финансиране е предвидено също за видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес, както и за организирането на места за гласуване в държавните училища и други дейности, свързани с подготовката на вота.

Кабинетът заяви готовност да осигури и допълнително необходими средства при сключване от страна на ЦИК на договори за логистика и техническа поддръжка на специализираните устройства за електронно машинно гласуване. Допълнителен ресурс може да бъде осигурен и за други материали и съпътстващи дейности, необходими за машинното гласуване, за създаването на звено за управление на машинното гласуване, за гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.

Необходимите средства за финансирането на разходите, одобрени с план-сметката, ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Предстоящият вот ще бъде осмият избор за президент в България. Във вторник от ЦИК обещаха мащабна информационна кампания преди изборите.

Първият демократично избран президент на България е Желю Желев, който заема поста от 22 януари 1992 г. до 22 януари 1997 г.

След него държавен глава е Петър Стоянов, който е президент в периода от 22 януари 1997 г. до 22 януари 2002 г.

Третият президент в най-новата история на страната е Георги Първанов. Той печели два последователни мандата и заема поста от 22 януари 2002 г. до 22 януари 2012 г.

Росен Плевнелиев е президент на България от 22 януари 2012 г. до 22 януари 2017 г.

Румен Радев е петият държавен глава на България в най-новата история. Той е първият президент, чиято кандидатура е издигната от инициативен комитет, а не от партия или коалиция. Радев е и вторият президент на страната, който печели втори мандат.

Той заема поста от 22 януари 2017 г. до 23 януари 2026 г., когато се отказа от президентските си правомощия и напусна институцията, за да участва в предсрочните парламентарни избори, проведени на 19 април тази година.

Постът беше поет от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова, която стана първата жена президент на България.

Сега Йотова е кандидат за президент и беше първата, която официално обяви намерението си да участва в надпреварата. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, като тя получи подкрепата на „Българската социалистическа партия“ (БСП) и „Прогресивна България“, чийто лидер е премиерът Румен Радев.

На този етап все още не е обявен кандидатът за вицепрезидент в двойката с Йотова.

Във вторник бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха участието си в президентските избори. Гюров ще бъде кандидатът за президент, а Кандев – за вицепрезидент.

Очаква се на 12 септември „Продължаваме промяната“, сред чиито основатели е и Андрей Гюров, да проведе заседание на Националния си съвет, на което да бъде официализирана подкрепата за кандидат-президентската двойка. От коалиционния им партньор „Демократична България“ вече са заявили подкрепа, като предстои тя да бъде формално утвърдена.

Лидерът на Българския земеделски народен съюз (БЗНС) Николай Ненчев и журналистът и предприемач Цвета Кирилова бяха първата ясно заявена кандидат-президентска двойка за предстоящия вот.

Кандидат за президент е и бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов. Все още не е обявен кандидатът за вицепрезидент, с когото той ще участва в изборите през октомври.

Христанов е и първият сред кандидатите, който започна кампания още преди официалния старт на предизборната кампания. В страната вече се появиха рекламни билбордове с неговия лик и надпис „Президент на народа“.

Доц. Георги Димов и ген. Димитър Шивиков са друга ясно заявена кандидат-президентска двойка. Техните кандидатури са издигнати от инициативен комитет „Народна сила“.

Лидерът на партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев също ще участва в президентската надпревара. Кандидатът му за вицепрезидент е Красимир Манов.

Все още не е обявен кандидатът на „Възраждане“ за президентските избори.

Как се избира президентът

Президентът и вицепрезидентът се избират пряко от народа за срок от пет години.

Кандидатът за президент трябва да е български гражданин по рождение, да е навършил 40 години и не може да бъде избиран за повече от два мандата.

Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности или да участват в ръководството на политически партии.

Предизборната кампания за вота стартира на 25 септември.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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